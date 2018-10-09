2018-10-09T17:15:43+03:00
Общество

Московская область привлечет в 2018 году более 820 млрд рублей инвестиций

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о позитивном опыте региона на форуме в Москве
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в форуме «Инвестиции в регионы.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в форуме «Инвестиции в регионы.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня принял участие в форуме «Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее». Мероприятие с участием представителей десятков крупных компаний состоялось сегодня в Москве. Его организаторы - Российский фонд прямых инвестиций и Совет Федерации при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Напомним, эксперты называют Московскую область в числе лидеров среди российских регионов по привлечению инвестиций.

- Московская область является одним из ключевых примеров успешной работы с инвесторами, - заявил на форуме руководитель Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Эта площадка (форум, - Авт.) – уникальная возможность еще раз сказать, почему нужно вкладывать в нашу страну и в Московскую область, в частности, - отметил Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал об уникальных условиях, созданных для инвесторов в Московской области.

- Если вы вкладываете в Подмосковье, у вас будет, условно говоря, мобильный телефон и мы будем решать проблемы, если они возникнут - с налоговой, Роспотребнадзором, Росреестром. Второе - мы выделяем деньги на компенсацию затрат за газ, электричество и прочую инфраструктуру. И третье - у нас есть специальные программы. Мы в этом году увеличили свой бюджет на поддержку бизнеса с 7 до 12 миллиардов рублей. В 2018-м планируем привлечь инвестиции на сумму 820-850 млрд рублей.

Андрей Воробьёв напомнил, что в одном из индустриальных парков - Есипово, Солнечногорский район - уже в начале первого квартала 2019 года завод Mercedes выпустит свою первую машину.

Всего в Московской области на текущий момент действуют 58 индустриальных и 12 технопарков, 3 особые экономические зоны (ОЭЗ), 5 промышленных площадок

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