Четыре участка Большой кольцевой линии метро построят за три года

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-09T17:59:51+03:00

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До конца 2021 года на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) планируют построить четыре участка.

- В ближайшие три года завершим строительство большей части БКЛ, - сообщил сегодня, 9 октября, на заседании президиума столичного правительства заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Это Западный участок от станции «Хорошевская» до станции «Можайская», Юго-западный участок станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская», Северо-Восточный участок от станции «Авиамоторная» до станции «Нижняя Масловка», Южный участок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

По его словам, строительство метро остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития Москвы. «Всего в Адресной инвестиционной программе, утвержденной сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным, до конца 2021 года планируется построить более 57 километров линий, 21 станцию метро и 3 электродепо», – сказал Марат Хуснуллин.Напомним, сегодня правительство Москвы одобрило Адресную инвестиционную программу на 2019 - 2021 годы.

- Мы по-прежнему будем уделять колоссальное внимание строительству метрополитена, дорог, развязок, тоннелей, мостов, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме правительства столицы. - За это время будут построены десятки новых поликлиник, больниц, детских садов, школ. Я думаю, в течение трех лет Москва обогатится новыми, очень важными и нужными проектами и в социальной сфере, и в улучшении транспортной ситуации.

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