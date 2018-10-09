Судмедэксперт по делу "пьяного мальчика": "Я эту экпертизу вообще не проводил"

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-09T20:27:11+03:00

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9 октября суд города Щекино провел первое заседание по громкому делу "пьяного мальчика". Напомним шестилетний Алёша Шимко был насмерть сбит во дворе своего дома в Подмосковье 23 апреля 2017-го. За рулем была 31-летняя Ольга Алисова.

Скандал разгорелся чуть позже, когда в конце мая отцу погибшего ребёнка вручили судебно-медицинскую экспертизу. А в ней написано, что в момент аварии Алёша был смертельно пьян. Якобы в его крови обнаружилось 2,7 промилле алкоголя (это для шестилетнего ребенка равносильно двум выпитым рюмкам водки).

Судмедексперта обвинили в халатности. Разгорелся скандал на всю Россию. Точку в нем должен поставить суд.

Несмотря на резонансность истории, в зал судебных заседаний журналистов не впустили. Слушание проходило в закрытом режиме.

Первым в суд явился отец погибшего ребенка. Мужчина был в подавленном состоянии: смотрел в пол и крепко сжимал кулаки. Отвечать на вопросы журналистов он не стал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672568" frameborder="0"></iframe> «Пьяный» мальчик.Анастасия ВАРДАНЯН

А вот подозреваемый в халатности судмедексперт Михаил Клейменов вел себя надменно.

- Я вообще не знаю, что тут делаю. Это подстава и виноваты в ней вы - журналисты, - заявил Клейменов.

- Но экпертиза же "липовая", ребенок не мог быть пьяным, причем тут журналисты?

- Я эту экпертизу не проводил. Я вообще занимаюсь только трупами. К этому делу не имею отношения, - оправдался он.

- На вашу жизнь эта ситуация как-то повлияла. Может коллеги перестали общаться?

- Нет, даже наоборот все меня поддержали. Скоро и вы все поймете, что я не виноват.

Бывший адвокат семьи Шимко такую уверенность обвиняемого обясняет так:

- Его честь защищают чуть ли не все судмедэксперты страны. Такая уж у них профессиональная этика. Все экпертизы в этом деле фальшивые. Так что не удивлюсь, если его оправдают. А вот родителей Алеши искренне жаль. Они запуганы, боятся, что у них отнимут второго ребенка. Грозят дело возбудить за неисполнение родительских обязанностей. Им даже с журналистами запретили общаться. Вчера говорил с мамой Алеши Леной, она сильный человек, держится, но в правосудие уже не верит, - рассказал "КП" Валерий Зубов, бывший адвокат семьи Шимко.

Следующее заседание назначено на конец октября. "Комсомолка" следит за развитием событий.

КСТАТИ

СК России: сбитый мальчик был трезв и здоров

Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). (подробности)

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