Сына актера из сериала «Интерны», после драки с которым в Парке Горького скончался блогер, освободили в зале суда

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-09T19:43:52+03:00

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Замоскворецкий суд сегодня огласил приговор по прошлогодней драке в Парке Горького, после которой скончался 29-летний питерский блогер Станислав Думкин. Напомним, в августе 2017-го в самом популярном московском парке повздорили две компании. Потасовка закончилась ударом, который Корней Макаров нанёс своему оппоненту в голову. Думкин упал, позже впал в кому. Скончался в реанимации. Однако Макарова задержали лишь спустя две недели. В следствии считали, что студент МГУТУ скрывался, тот уверял, что о гибели «того парня» ничего не знал. До кучи ещё выяснилось, что Корней - сын актера Сергея Макарова, сыгравшего роль врача в известном сериале «Интерны».

Убитый в драке блогер Станислав Думкин.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Максимальное наказание по ней - до 15 лет тюрьмы. Однако адвокаты Макарова-младшего сумели добиться переквалификации на статью «Причинение смерти по неосторожности» (до 2 лет).

Сегодня состоялось финальное заседание.

- Корней Макаров признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 11 месяцев, - сообщила «КП» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.

«Ограничение свободы» - это значит, что наказанный не имеет право менять место жительства, посещать стадионы и концерты, а ещё обязан каждую неделю отмечаться в полиции. Впрочем, каждый день под арестом Макарову зачли за 2 дня ограничения свободы, поэтому - освободили прямо в зале суда.

Родителям погибшего парня Корней Макаров должен будет выплатить 2,1 миллиона рублей. В такую сумму суд оценил моральный вред и материальный ущерб семьи.