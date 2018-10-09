Лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы" выберут на конкурсе

9 Окт. 23:20 2018-10-09T23:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице проводится конкурс на концептуальное решение монументально-скульптурной композиции "Строителям Москвы". Конкурс проводит Союз московских архитекторов при поддержке "Фонда ветеранов строителей Москвы". В оргкомитет уже поступило 28 заявок.

- Чтобы увековечить труд строителей, проводим конкурс на лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - Работы, заявленные на конкурс, можно будет увидеть с 14 ноября в Центральном Доме архитектора. А победителя выберет 22 ноября экспертное жюри.

В состав жюри войдут ведущие архитекторы, строители, скульпторы, известные общественные деятели. По словам Сергея Лёвкина, автор, чья работа займет первое место, в дальнейшем будет участвовать в проекте и изготовлении скульптуры. Ее планируют установить в Москве на пересечении Большой Никитской улицы, дом 7-Б и Кисловского переулка до конца следующего года.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создается качественная городская среда с новыми точками общественного притяжения, - напомнил Сергей Левкин. - Авторы концепций, помимо объемно-планировочных решений самого объекта, должны были проработать вопрос планирования прилегающих территорий для проведения публичных мероприятий и отдыха горожан и гостей столицы".

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".