2018-10-09T23:35:12+03:00
Московская жизнь

Лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы" выберут на конкурсе

Скульптуру поставят в центре столицы
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В столице проводится конкурс на лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы".В столице проводится конкурс на лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В столице проводится конкурс на концептуальное решение монументально-скульптурной композиции "Строителям Москвы". Конкурс проводит Союз московских архитекторов при поддержке "Фонда ветеранов строителей Москвы". В оргкомитет уже поступило 28 заявок.

- Чтобы увековечить труд строителей, проводим конкурс на лучшую концепцию памятника "Строителям Москвы", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - Работы, заявленные на конкурс, можно будет увидеть с 14 ноября в Центральном Доме архитектора. А победителя выберет 22 ноября экспертное жюри.

В состав жюри войдут ведущие архитекторы, строители, скульпторы, известные общественные деятели. По словам Сергея Лёвкина, автор, чья работа займет первое место, в дальнейшем будет участвовать в проекте и изготовлении скульптуры. Ее планируют установить в Москве на пересечении Большой Никитской улицы, дом 7-Б и Кисловского переулка до конца следующего года.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создается качественная городская среда с новыми точками общественного притяжения, - напомнил Сергей Левкин. - Авторы концепций, помимо объемно-планировочных решений самого объекта, должны были проработать вопрос планирования прилегающих территорий для проведения публичных мероприятий и отдыха горожан и гостей столицы".

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи