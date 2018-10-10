2018-10-10T02:06:35+03:00
Экономика

Бюджет столицы посчитан и одобрен

Теперь главный документ города рассмотрит Мосгордума
Игорь ПЕТРОВ
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Бюджет столицы посчитан и одобренБюджет столицы посчитан и одобренФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полностью проект закона называется «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Его уже рассмотрело столичное правительство, и документ получил одобрение. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru, в приоритете расходы на социальную сферу. Впрочем, так было всегда. Но суммы на социалку постоянно увеличиваются.

Здравоохранение

2018 год - планировали потратить 250,7 миллиарда рублей.

2019 год - заложено 279,2 миллиарда рублей.

Образование

2018 год - выделили 293,9 миллиарда рублей.

2019 - сумму планируют увеличить до 330,3 миллиарда рублей.

Социальная поддержка москвичей

2018 год - заложено 375,2 миллиарда.

2019 год - планируется потратить 452,5 миллиарда рублей.

Также большие суммы будут выделены на культуру, спорт и на отдельные программы, среди которых «Жилище», «Развитие городской среды» и «Умный город».

В ближайшее время проект бюджета должны рассмотреть депутаты Мосгордумы.

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