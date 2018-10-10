Бюджет столицы посчитан и одобрен
Полностью проект закона называется «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Его уже рассмотрело столичное правительство, и документ получил одобрение. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы mos.ru, в приоритете расходы на социальную сферу. Впрочем, так было всегда. Но суммы на социалку постоянно увеличиваются.
Здравоохранение
2018 год - планировали потратить 250,7 миллиарда рублей.
2019 год - заложено 279,2 миллиарда рублей.
Образование
2018 год - выделили 293,9 миллиарда рублей.
2019 - сумму планируют увеличить до 330,3 миллиарда рублей.
Социальная поддержка москвичей
2018 год - заложено 375,2 миллиарда.
2019 год - планируется потратить 452,5 миллиарда рублей.
Также большие суммы будут выделены на культуру, спорт и на отдельные программы, среди которых «Жилище», «Развитие городской среды» и «Умный город».
В ближайшее время проект бюджета должны рассмотреть депутаты Мосгордумы.