Бюджет столицы посчитан и одобрен

Наталья Касперская: Ваши айфон и «Самсунг» совсем не ваши, смиритесь с этим

Известный специалист по информационной безопасности, президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» рассказала «КП», как Запад нас контролирует посредством цифровых технологий