«Били ногами и табуреткой»: солистка группы «Маша и Медведи» рассказала, как пострадала от «черных риелторов»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-17T14:11:10+03:00

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Басманный район Москвы, недалеко от Курского вокзала. Чтобы иметь здесь хоть какой-то угол, одни годами копят и влазят в долги, другие используют не самые честные схемы. На этот раз жертвой аферистов стали сразу двое: композитор Александр Кулыгин, заслуженный деятель искусств России, и его соседка Мария Макарова, которая в девяностые с песней про «Любочку» гремела на всю страну.

- Семь месяцев назад Александр Палыч похоронил жену, - рассказала «Комсомолке» сама певица. - А вскоре объявилась ее дочь от первого брака, которая живет в Болгарии и никогда здесь не появлялась. Ей по наследству досталась 1/8 часть трехкомнатной квартиры Кулыгина. Он писал музыку к спектаклям, фильмам, мюзиклам. Сейчас на пенсии, но продолжает работать. И вот эта женщина взяла да и продала якобы знакомым, а скорее всего, каким-то черным риелторам, половину своей доли - 1/16 квартиры, это 3 квадратных метра. А в какой-то момент на пороге появились новые жильцы — женщина и мужчина, и самовольно заняли одну из комнат соседа. Занесли диван, холодильник, сказали, мол будем тут жить, хотя захватили они, конечно, далеко не три квадрата, а гораздо больше.

По словам Макаровой, новые жильцы то появлялись, то исчезали. В очередной раз, чтобы оградить пожилого хозяина от переживаний, соседка выставила кордон. Села на табуретку у двери композитора, чтобы не пропустить захватчиков. Весь день 12 октября стороны пытались пересидеть друг друга, а к ночи страсти накалились до предела.

- С их стороны было двое мужчин и двое женщин, - продолжает Макарова. - Одна из них заявила, что будет снимать, как я отираюсь в подъезде, мол сделает из меня звезду Инстаграма. В ответ я выхватила у нее телефон, она — мой. Завязалась потасовка, меня повалили на пол. Били гурьбой, ногами, лупили по мне табуреткой — она в щепки. Слава богу, на крики прибежал мой знакомый, растащил нас. В ту же ночь я написала заявление в полицию и зафиксировала побои. У меня сотрясение мозга, синяки, ушибы. А еще у них остался мой телефон. Надеюсь, полиция во всем разберется.

Тем временем, ОВД по Басманному району проводит проверку по заявлению певицы. Однако, подробности инцидента и личности нападавших в полиции пока не раскрывают. Известно лишь, что в квартире композитора новые соседи больше не появлялись.