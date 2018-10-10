В Подмосковье застрелили следователя полиции по особо важным делам

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-10T11:35:34+03:00

В Красногорском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства следователя. Фото: ГСУ Следственного комитета РФ по МО

Неизвестный ранил женщину в шею у подъезда многоэтажного дома в Красногорском районе. От полученных травм сотрудница МВД скончалась

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В Москве произошло резонансное убийство. Неизвестный застрелил старшего следователя МВД по особо важным делам в звании подполковника Евгению Шишкину.

Тело девушки обнаружили утром в среду, 10 октября, у подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское Красногорского района, в котором она проживала. По версии следствии, неизвестный выстрелил женщине в шею, когда та вышла на улицу, после чего скрылся. Пострадавшая от огнестрельного ранения скончалась на месте.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящий момент на месте преступления работают следователи и криминалисты, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Стоит отметить, что в начале этого года на Евгению Шишкину уже совершали покушение. Тогда женщине удалось избежать смерти и заблокироваться в квартире до приезда полиции, однако неизвестные злоумышленники подожгли ее автомобиль марки Lexus. Согласно посту знакомой следователя во Вконтакте, покушение было непосредственно связано с профессиональной деятельностью сотрудницы МВД.