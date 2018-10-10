2018-10-10T11:43:14+03:00
Московская жизнь

В Москве ежегодно планируют строить порядка 100 километров дорог

Среди них - связки между районами и путепроводы
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Принятая Адресная инвестиционная программа (АИП) на 2019 - 2021 годы обеспечивает ежегодно в Москве около 100 километров новых дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Адресная инвестиционная программа, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным, предполагает ввод в течение трех лет порядка 280 километров дорог, более 30 пешеходных переходов и порядка 83 мостов, эстакад, путепроводов, - сказал Марат Хуснуллин. - Таким образом, темпы строительства дорог снижены не будут, заявленные планы по вводу не менее 100 километров дорог ежегодно сохранены.

В Адресную инвестиционную программу, кроме сооружений, уже находящихся в строительстве, включены 37 новых магистралей длиной 192 километра, а также 44 искусственных сооружения и 13 пешеходных переходов.

"За эти годы планируем полностью завершить Северо-Восточную хорду и реконструкцию транспортных развязок на МКАД. В АИП включен новый масштабный проект - Юго-Восточная хорда, а также продление недавно открытой магистрали "Киевское шоссе - Калужское шоссе" до Варшавского шоссе. Значительные усилия по дорожному строительству направим на возведение путепроводов через железнодорожные пути, которые необходимы, в том числе, для запуска Московских центральных диаметров", - пояснил Марат Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, в столице продолжится развитие улично-дорожной сети и поперечных связей между районами, а также развитие транспортного каркаса Новой Москвы. К примеру, на Северо-Западной хорде планируется реконструкция развязки улицы Генерала Дорохова и МКАД, строительство Балочного моста через реку Москва.

"В планах - строительство южного и северного дублеров Кутузовского проспекта, формирование улично-дорожной сети на территории Мневниковской поймы. Полностью обеспечим транспортное обслуживание территорий бывшей промзоны ЗИЛ и построим мост к парку развлечений "Остров мечты", - добавил Марат Хуснуллин.

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