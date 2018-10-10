Дом художников на Волхонке взяли под охрану государства

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-10T15:00:41+03:00

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Трехэтажный доходный дом конца XVIII - начала XIX века на Волхонке признали выявленным объектом культурного наследия. Долгие годы в нем жили и работали Василий Тропинин, Михаил Нестеров, Марк Юхневич и Валентин Серов.

Здание было построено в 1780-е годы как флигель городской усадьбы Алексея Нарышкина, тайного советника, сенатора, дипломата. Двухэтажный флигель был возведен по проекту архитектора Елизвоя Назарова, мастера классицизма, автора Странноприимного дома графа Николая Шереметева.

Доходный дом сохранился до наших дней в прекрасном состоянии и стал образцом городской застройки, менявшейся в течение XIX века. Фасад оформлен в стиле эклектики, для которого характерны такие элементы, как рустовка (облицовка камнем), сандрики (небольшие карнизы) и замковые камни на фасадах первого этажа.

- Здание обладает не только архитектурной, но и мемориальной ценностью, связанной с именами знаменитых русских художников XIX века, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - С 1831 по 1855 год квартиру на втором этаже занимал известный живописец и портретист Василий Тропинин. Окна его квартиры выходили на Кремль, в одной из комнат была мастерская, в другой - просторный зал. Тропинин переселился сюда из соседнего дома (улица Волхонка, дом 11) в 1832 году. Именно здесь начиная с 1830-х Тропинин стал центральной фигурой московской художественной жизни. Из воспоминаний современников известно, что у художника часто бывали гости, а его входная дверь была исписана именами знакомых, не заставших Тропинина дома. Сюда часто приходили живописец Карл Брюллов и скульптор Витали, оставившие на двери свои имена.

Окно в мастерской художника запечатлено на многих его картинах. Самая известная - автопортрет с кистями и видом на Кремль за спиной, созданный в 1844 году. Причем Тропинин часто преувеличивал размер окна, подчеркивая таким образом его значимость, и менял сюжеты за спиной изображенного на картине человека.

Статус выявленного объекта культурного наследия обеспечил дому на Волхонке охрану государства. Его запрещено сносить, исторический облик здания не может быть нарушен. Любые ремонтные или реставрационные работы в доме теперь можно проводить только под контролем Мосгорнаследия и после согласования с ним.