Убийство следователя по особым делам в Подмосковье: подполковник Шишкина вела дело крупной преступной группировки

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-10T15:47:43+03:00

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной в Красногорском районе Фото: ТАСС

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Утренняя трагедия в Красногорском районе, как и предполагалось, напрямую связана с резонансными делами 49-летнего подполковника юстиции Евгении Шишкиной. Напомним, старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу расстреляли около половины седьмого утра у подъезда, когда женщина шла к машине. Киллер произвел единственный точный выстрел в шею - ранение оказалось смертельным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672688" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства Следователя в Москве.

«ЭТУ БАНДУ Я ЗАКРОЮ – ДЕЛО ПРИНЦИПА»

Окровавленное тело жены на газоне рядом с припаркованным «Лексусом» обнаружил ее муж Олег Шишкин.

- Я не знаю, все случилось очень быстро, какие-то минуты, - рассказал следователям супруг, полковник в отставке. – Мы вместе выходили. Где-то в 06.20 она первая вышла и направилась к парковке, пока я выключал свет в квартире и закрывал дверь. А потом на улице сразу увидел, что она лежит... А вокруг лужа крови… Она хрипела у меня на руках…

Изначально следователи возбудили дело по статье «Убийство», но сразу было понятно, что это не случайная пуля. Высокая должность, дела – как на подбор, резонансные. Да способ убийства небытовой: киллер явно караулил жертву, знал во сколько она выходит на работу. Версия о том, что Шишкину убрали из-за очередного расследования, подтвердилась в считанные часы.

Версия о том, что Шишкину убрали из-за очередного расследования, подтвердилась в считанные часы

- В ходе расследования появились достаточные данные о том, что преступление в отношении сотрудника полиции совершенно с целью воспрепятствовать ее профессиональной деятельности, связанной делами, находящимися в ее производстве, - сообщили «КП» в главном следственном управлении СК по Московской области. – Поэтому дело переквалифицировано по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Видео с места убийства Следователя в Москве.

С места преступления криминалисты изъяли затворную рамку от пистолета неустановленной модели, пружину, пулю и гильзу. По всем находкам назначены комплексные судебные экспертизы.

- В последнее время Шишкина разрабатывала дело об организации преступного сообщества, - уточнил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах. – В нем фигурировали очень непростые люди. С самого начала это было опасное расследование, но Шишкина принципиально не бросала, говорила, что доведет до конца и выведет банду на чистую воду.

"ПОДОПЕЧНЫЕ" УЖЕ МСТИЛИ

Между тем, это уже не первое покушение на жизнь следователя – ее пытались убить в январе этого года.

- В ночь с 13 на 14 января в поселке Архангельское под Красногорском у дома №31 произошло неудавшееся покушение на жизнь Евгении Шишкиной, - рассказала ее знакомая. – Тогда ей удалось забежать домой и вызвать полицию. Но пока она ждала наряд, кто-то поджег ее автомобиль.

Зимой неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль следователя

И это, скорее всего, тоже отголосок расследований. С 2015 по 2017 год в производстве у Шишкиной было дело о транспортировке наркотиков на поездах дальнего следования. Подозреваемого задержали, а дальше что-то пошло не так. Родственники задержанного обвинили подполковника в вымогательстве взятки и коррупции. Якобы перевозку крупной партии наркотиков она «повесила» на невинного парня, а потом вымогала у него деньги, угрожая посадить за решетку. Тогда по Шишкиной даже проводили внутреннее расследование, но факт превышения полномочий не подтвердился. По слухам, родственники парня и подожгли иномарку следователя, устроив самосуд над «оборотнем в погонах». Правда, по этому происшествию виновников так и не поймали.

Муж убитой уверен, что и на этот раз действовали ее "подопечные". Его поддерживают соседи: по их словам, Шишкина была человеком честным и неподкупным, за что и поплатилась.