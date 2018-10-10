СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-10T19:14:11+03:00

В аварии пострадали семь человек. ФОТО: стоп-кадр с видео

Авария произошла на 65-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорском районе Подмосковья [видео]

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Авария произошла 10 октября, в 16:25 вечера. На 65-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорском районе столкнулись сразу пять автомобилей. Среди машин маршрутное такси.

В МВД подтвердили, что произошло крупное ДТП на трассе М-10 в Московской области. Есть пострадавшие, которые требуется медицинская помощь.

Пока известно о двух людях, они были в легковых автомобиля, пишет ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672787" frameborder="0"></iframe> Маршрутка, автобус и три авто столкнулись в Подмосковье: Семь человек пострадали.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Спустя пару часов в оперативных службах подтвердили, что число пострадавших гораздо больше. Помощь потребовалась семи участникам ДТП.

- Авария произошла на улице Красная - это часть Ленинградского шоссе. Столкнулись маршрутный автобус, маршрута и еще 3 легковушки, - рассказывают очевидцы происшествия.

По имеющейся информации пострадали 7 человек: трое госпитализировали, еще четырем оказали помощь на месте.

Двое пострадавших находились в легковушке, которая врезалась в маршрутку, а еще один человек, который был госпитализирован, ехал в маршрутном такси.

Ликвидировать последствия ДТП помогали спасатели. Было задействовано 13 сотрудников и 5 единиц спецтехники. В МЧС отметили, что разлива топлива и возгорания не произошло, пишет ФАН.