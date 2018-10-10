2018-10-10T18:55:56+03:00
Происшествия

Убийство следователя в Подмосковье: Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы

Из-за опасной работы полковнику предлагали госзащиту – она отказалась [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Автомобили оперативных служб на месте убийства следователя Шишкиной.Автомобили оперативных служб на месте убийства следователя Шишкиной.
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«Комсомольская правда» выяснила подробности резонансного убийства в Красногорском районе, где сегодня утром у подъезда дома расстреляли Евгению Шишкину – подполковника юстиции, старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

- В последнее время у нее в производстве находилось дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», - рассказал «Комсомольской правде» один из коллег Шишкиной. – Эта банда промышляла покупкой авиабилетов за бонусы по поддельным паспортам. Ущерб там значительный, несколько лет все это длилось. Но лично у меня есть сомнения, что мстили именно эти «подопечные». Дело было окончено, материалы переданы в суд, всем задержанным – точно не скажу, сколько их, может около 10 человек – предъявлены обвинения.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

По словам нашего источника, Шишкина не раз получала угрозы в свой адрес:

- Однажды она даже писала рапорт, после чего ей предложили госзащиту – это как круглосуточная охрана. Но Шишкина сама отказалась, сказала: «Нечего за мной по пятам ходить! Надо вычислить их и закрыть». Очень резкая она была женщина. Жаль ее семью – мужа, сына – парню всего 18 лет…

Напомним, по факту убийства следователя ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия». Основная версия преступления – заказное убийство с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Убийство следователя по особым делам в Подмосковье: подполковник Шишкина вела дело крупной преступной группировки

Утренняя трагедия в Красногорском районе, как и предполагалось, напрямую связана с резонансными делами 49-летнего подполковника юстиции Евгении Шишкиной. Напомним, старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу расстреляли около половины седьмого утра у подъезда, когда женщина шла к машине. Киллер произвел единственный точный выстрел в шею - ранение оказалось смертельным. (подробности)

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