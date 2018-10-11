2018-10-11T13:03:22+03:00
Происшествия

Брат Александра Кокорина задержан полицией по делу о драке в центре Москвы

Он доставлен в отделение как и еще трое участников конфликта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кирилл Кокорин подозревается официально в причастности к тем же преступлениям, по которым ранее был задержан его старший братКирилл Кокорин подозревается официально в причастности к тем же преступлениям, по которым ранее был задержан его старший братФото: Instagram.com
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В четверг, 11 октября, стало известно, что брат футболиста Александра Кокорина тоже задержан. Кирилл был, согласно видеозаписям, появившемся в сети, одним из участников драк в центре Москвы. Кирилл Кокорин подозревается официально в причастности к тем же преступлениям, по которым ранее был задержан его старший брат, играющий за питерский "Зенит".

- Установлены еще трое участников инцидента. В настоящее время младщий брат Александра Кокорина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводиятся следственные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Ранее "КП" уже писала про Кирилла Кокорина. Он был отчислен из университета за неуспеваемость и подделку документов.

- Сейчас у нас нет такого студента. В прошлом году поступал к нам, но мы его выгнали еще в тот же год. За академическую неуспеваемость, - сообщил в эфире радио "КП" ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Отметим, что из первого появившемся видео допроса Кокорина и Мамаева стали известны их первые слова. В частности, Павел Мамаев, пока еще игрок "Краснодара", в ответ на вопрос, признает ли себя виновным, говорит:

- Отказываюсь отвечать на вопрос.

В пресс-службе московской полиции сообщили, что сегодня в течении дня проведут несколько очных ставок Мамаева и Кокорина со свидетелями и другими участниками драк на тротуаре 2-й Брестской улицы и в кофейне на Большой Никитской.

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