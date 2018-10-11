"Пашку надо было пороть в своё время. Деньги его испортили". Что говорят соседи Мамаевых после скандальной драки

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-11T13:49:35+03:00

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Маленькое СНТ на окраине Новой Москвы, сразу за посёлком Шишкин лес. Здесь, в окружении дачных домиков высится коттедж Мамаевых - родителей оскандалившегося футболиста, которого вместе с неразлучным другом Кокориным будут судить за хулиганство. Вслед за сыном вчера «прославился» и отец: его разговор с ФК «Краснодар», где оправдывая отпрыска, мужчина произносит 28 матерных слов за минуту, уже разобрали на цитаты. Вспыли и криминальные подробности: якобы в 1999 году Константин Мамаев был объявлен в розыск по делу о разбое. «От осины не родятся апельсины», - подхватили блогеры. Между тем, другие источники утверждают, что Мамаев-старший когда-то и сам работал в органах. «Комсомолка» решить развеять слухи и дать возможность отцу высказаться.

Дом Мамаевых в посёлке покажет любой прохожий, но рассказывать что-либо о его обитателях местные наотрез отказываются. Даже бабушки, мимо которых обычно муха не пролетит, твердят одно:

- Нам проблемы не нужны, ничего не знаем. Они тут не появляются.

Двухэтажный особняк, с виду квадратов на 200-300, обнесён высоким заборомФото: Алена МАРТЫНОВА

А в дачном магазинчике на вопрос о Мамаевых продавец и вовсе ретировалась подальше - как выяснилось, чтобы предупредить отца семейства о любопытствующих посетителях.

Двухэтажный особняк, с виду квадратов на 200-300, обнесён высоким забором. Табличка на калитке предупреждает, что объект под охраной. И судя по камерам, под видеонаблюдением. Звоним.

- Константина нет, - отвечает женский голос, видимо, это мама Павла, Ольга Мамаева. - Мы никого не ждём, не звоните!

- Их сейчас лучше не нервировать, могут и неадекватно отреагировать, - без камер рассказывает единственный сосед, согласившийся пообщаться. - Пашка, конечно, виноват, но они его защищать до последнего будут, как любые родители. А так они обычные люди, даже как-то в гости ходили друг к другу. Все у них нормально - могут и водки выпить, и погулять. Дом хороший, но ни бассейнов, ни роскоши особой я там не видел. Живут они здесь постоянно, лет десять назад построили особняк на месте старой дачи. Уж на чьи деньги, мне неизвестно, может и Пашка дал. Тут я его один раз всего видел. Костя мужик конкретный, но чем занимается, мы не в курсе. В гольф любит играть, на велике тут летом ездит, сейчас на «Ленд Крузере». Сами о нем в интернете читаем... И запись слышали, где он ругается - его голос, он так разговаривает. Что тут сказать - Пашку надо было пороть в своё время, они упустили. Деньги его испортили...

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