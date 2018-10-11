2018-10-11T15:20:23+03:00
Происшествия

Новый адвокат футболиста Кокорина: «Пак неоднократно оскорбил моего клиента в нецензурной форме, после чего тот нанес один удар»

Футболист «Зенита» за несколько дней отказался от услуг как минимум пятерых защитников [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Александр Кокорина ударил Дениса Пака стулом по головеАлександр Кокорина ударил Дениса Пака стулом по головеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Александр Кокорин, скандальный футболист питерского «Зенита», кажется, все-таки определился с адвокатом. По информации «КП», за последние трое суток, спортсмен отказался от услуг как минимум пяти адвокатов. Например, выступавший еще вчера от лица Кокорина адвокат Умалат Сайгитов сегодня сообщил корреспонденту «Комсомолки»: «Я вышел из дела. Ситуацией не владею».

Новый адвокат Кокорина Олег Попов сегодня сделал официальное заявление. Текст он разместил на сайте своей адвокатской конторы. Попов считает, что нападающему «Зенита» никак нельзя предъявлять обвинение по статье «Хулиганство» (напомним, участникам избиения водителя Соловчука грозит до 7 лет лишения свободы, - Авт.). По словам адвоката, действия 27-летнего спортсмена надо квалифицировать как «Побои» (до двух лет).

Футболист «Зенита» за несколько дней отказался от услуг как минимум пятерых защитников

Футболист «Зенита» за несколько дней отказался от услуг как минимум пятерых защитников

«Между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, - заявил Попов. - После чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал».

Попов настаивает, что изначально у Кокорина никакого сговора со своими товарищами не было.

«Это подтверждает опубликованная в сети Интернет видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно, в момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора».

По словам адвоката Олега Попова, после того, как Александр Кокорина ударил Дениса Пака стулом по голове и в сваре чиновник получил еще несколько травм от младшего брата и приятелей футболиста «конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения».

Напомним, ранее адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака сообщал, что молодые люди начали задираться первыми, а в процессе ссоры «унижали моего клиента по национальному признаку».

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