2018-10-11T17:33:20+03:00
Общество

Супруга депутата из Подмосковья устроила откровенные танцы на МКАД и создала многокилометровую пробку

Съемками клипа певицы Yaxana уже заинтересовались в полиции [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Певица Yaxana.Певица Yaxana.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В воскресенье днем, 7 октября, на МКАДе образовалась многокилометровая пробка. Это могло быть обычным явлением для москвичей, если бы не тот факт, что пробка произошла не из-за аварии или строительных работ а из-за съемок клипа начинающей певицы Yaxana.

Кадр из скандального видео. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кадр из скандального видео.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перекрыв тремя большими черными машинами проезжую часть, молодая певица, Оксана Яковлева, в компании двух танцовщиц начала исполнять откровенные танцы.

yakovleva.ksanayakovleva.ksana
Жена подмосковного депутата перекрыла МКАД, чтобы снять клип
1039 отметок «Нравится»553 комментариевInstagram

Все происходящее снимал на камеру специально нанятый оператор. Как позже выяснилось, девушка оказалась женой Щелковского депутата Алексея Яковлева.

За время съемок клипа образовалась огромная пробка, но гудение машин и возмущения водителей не смогли остановить съемочный процесс. К слову, среди транспорта, могли оказаться машины скорой помощи, пожарные и полиция.

yakovleva.ksanayakovleva.ksana
Просто зайку вам в ленту!
374 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

- Моего операторы чуть не сбили, это было страшно. Мандраж во время выступления был настолько велик, что длиться до сих пор. Реакция людей? А как вы думаете,какой она была? Как отреагировали бы вы если бы вдруг увидели такое на МКАДе?, - шутит в соцсетях Оксана.

Съёмка клипа для жены подмосковного депутата: за кадром.

Случившимся сразу заинтересовалось Управление ГИБДД по Москве. А в управлении Московского транспорта такие действия со стороны девушки назвали недопустимыми.

Супруг начинающей певицы тоже был возмущен поступком жены.

yakovleva.ksanayakovleva.ksana
Было ли нам холодно?Да!!!!! Но нас это не остановило
518 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

- Приеду - буду принимать меры. Поругаю в том числе. Мне этот пиар точно не нужен. Я думаю, есть другие места, более удобные, где можно проводить съемки своих этих выступлений,- прокомментировал в интервью Пятому каналу депутат.

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