Супруга депутата из Подмосковья устроила откровенные танцы на МКАД и создала многокилометровую пробку

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-11T17:33:20+03:00

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В воскресенье днем, 7 октября, на МКАДе образовалась многокилометровая пробка. Это могло быть обычным явлением для москвичей, если бы не тот факт, что пробка произошла не из-за аварии или строительных работ а из-за съемок клипа начинающей певицы Yaxana.

Кадр из скандального видео.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перекрыв тремя большими черными машинами проезжую часть, молодая певица, Оксана Яковлева, в компании двух танцовщиц начала исполнять откровенные танцы.

yakovleva.ksana Жена подмосковного депутата перекрыла МКАД, чтобы снять клип

Все происходящее снимал на камеру специально нанятый оператор. Как позже выяснилось, девушка оказалась женой Щелковского депутата Алексея Яковлева.

За время съемок клипа образовалась огромная пробка, но гудение машин и возмущения водителей не смогли остановить съемочный процесс. К слову, среди транспорта, могли оказаться машины скорой помощи, пожарные и полиция.

yakovleva.ksana Просто зайку вам в ленту!

- Моего операторы чуть не сбили, это было страшно. Мандраж во время выступления был настолько велик, что длиться до сих пор. Реакция людей? А как вы думаете,какой она была? Как отреагировали бы вы если бы вдруг увидели такое на МКАДе?, - шутит в соцсетях Оксана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672937" frameborder="0"></iframe> Съёмка клипа для жены подмосковного депутата: за кадром.

Случившимся сразу заинтересовалось Управление ГИБДД по Москве. А в управлении Московского транспорта такие действия со стороны девушки назвали недопустимыми.

Супруг начинающей певицы тоже был возмущен поступком жены.

yakovleva.ksana Было ли нам холодно?Да!!!!! Но нас это не остановило

- Приеду - буду принимать меры. Поругаю в том числе. Мне этот пиар точно не нужен. Я думаю, есть другие места, более удобные, где можно проводить съемки своих этих выступлений,- прокомментировал в интервью Пятому каналу депутат.

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