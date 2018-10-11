«Очень жалко!»: Виктория Тарасова рассказала о самоубийстве звезды «Глухаря» Михаила Фатеева и проклятии сериала

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-11T18:04:58+03:00

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44-летний артист Михаил Фатеев играл в сериалах «Марш Турецкого», «Лесник», «Офицеры». В «Глухаре» он засветился в третьем сезоне в роли участкового. Роли небольшие, но любители сериалов его лицо помнят.

На прошлой неделе актер Фатеев был задержан правоохранительными органами, его предъявили обвинение по статье «Развратные действия и распространение порнографических материалов». Артисту грозило до шести лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что актер Михаил Фатеев летом завел знакомство с 14-летним разносчиком газет, и даже оставил мальчику свой номер телефона. Подросток связался и встретился с мужчиной, наверное, надеясь, что взрослый поможет с работой на время каникул.

- Школьник пришел не один, в сторонке караулил одноклассник. В какой-то момент, когда дядя увел пацана в безлюдную подворотню, туда же заглянул и второй подросток, нарушив планы извращенца. Фатееву ничего не оставалось, как спешно ретироваться, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Затем Фатеев присылал парнишке свои порнографические фотографии. Ребенок пожаловался родителям, которые обратились в полицию. Актер был задержан на съемной квартире, где проживал с мужчиной, ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Фатеев летом завел знакомство с 14-летним разносчиком газет и оставил мальчику свой номер телефона.

Сегодня появилась информация о том, что артист совершил самоубийство. В камере в СИЗО Михаил Фатеев находился с мужчиной, который спал в то время, когда все случилось. Этот факт был подтвержден данными видеокамерами.

- У нас в «Глухаре» была дружная компания, от массовки до проходящих ролей. Ничего такого в чем обвиняют Михаила Фатеева мы на съемках, конечно, не замечали. Он был нормальным, дружелюбным человеком, - рассказала «Комсомольской правде» исполнительница главной женской роли в «Глухаре» Виктория Тарасова. - Очень жалко, что так все произошло. Может быть, это болезнь нашего века? Но я ничего плохого об этом актере сказать не могу. А то, что говорят о проклятии сериала «Глухарь», мол, много актеров погибло, так это потому что у нас много людей снималось. Никакого проклятия «Глухаря» не существует, все это совпадения.

Актриса Виктория Тарасова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Фатеев был ведущим актером театра Романа Виктюка. Виктюк говорил «Комсомольской правде», что Фатеев не скрывал своей ориентации, но в обвинения в адрес актера своего театра не верил.

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