2018-10-11T19:29:48+03:00
Происшествия

Суд избирает меру пресечения Кокорину и Мамаеву: прямая онлайн-трансляция

Суд примет решение в ближайшее время, следствие настаивает на аресте футболистов [обновляется]
Денис СУХОВ
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Александр Кокорин в ожидании вердикта судьи.Александр Кокорин в ожидании вердикта судьи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Тверской суд Москвы изберет меру пресечения в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, против которых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Прямая трансляция заседания на сайте «КП».

«Суд над Кокориным и Мамаевым состоится в ближайшее время в здании Тверского суда», - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель ГУ МВД по Москве.

Ожидается, что следствие будет настаивать на аресте футболистов.

Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции.

Арест Кокорина и Мамаева.

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