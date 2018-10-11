Суд избирает меру пресечения Кокорину и Мамаеву: прямая онлайн-трансляция
Тверской суд Москвы изберет меру пресечения в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, против которых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Прямая трансляция заседания на сайте «КП».
«Суд над Кокориным и Мамаевым состоится в ближайшее время в здании Тверского суда», - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» представитель ГУ МВД по Москве.
Ожидается, что следствие будет настаивать на аресте футболистов.
Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
Оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции.
Арест Кокорина и Мамаева.
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