Братьев Кокориных и Павла Мамаева в следствии считают главными участниками драк в центре Москвы

СЕГОДНЯ 18:38 2018-10-11T18:40:16+03:00

Еще двух приятелей футболистов пока решили даже не задерживать

Изменить размер текста: A A

Сегодня следствие очертило четкий круг фигурантов громкого «дела футболистов». Напомним, утром 8 октября Александр Кокорин, Павел Мамаев и несколько их приятелей утроили две потасовки в центре Москвы. На 2-й Брестской улице компания избила водителя Виталия Соловчука, а позже от рук дебоширов пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Вечером в среду следователь задержал Александра Кокорина и Павла Мамаева. Утром в четверг - младшего брата форварда «Зенита» Кирилла Кокорина. Известно, что следователи пообщались с ещё двумя участниками драк, знакомыми футболистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672866" frameborder="0"></iframe> МВД опубликовало первое видео с допроса Кокорина и Мамаева.

О том, что это была за «боевая» компания, которую теперь обсуждает вся Россия, «Комсомолке» рассказал один из друзей Александра Кокорина - тоже из футбольной тусовки, попросивший не называть его имени.

- Не могу сказать, что это прямо компания закадычных друзей, - говорит мой собеседник. - Паша, Саня и его брат Кирилл - это понятно, они часто вместе отдыхают, за границу мотаются в таком же составе. А остальные ребята - это в большей степени друзья Кирилла, в меньшей - Саши. Мамай (Павел Мамаев, - Авт.) их вообще практически не знает. Они на несколько лет помладше Саши и Павла. То же самое по девушкам, которые засветились на видео - это знакомые тех парней.

По словам нашего собеседника, посиделки той ночи в паре столичных клубов и продолжение в кофейне оплачивали футболисты - Кокорин и Мамаев. Для Кокорина-младшего и всех остальных это было обычным явлением.

Александр Кокорин и Павел Мамаев на допросе.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- В принципе это всегда так, - говорит наш источник. - Саня или тот же Паша отстегивают деньги, а остальные веселятся за их счёт.

«Комсомолка» уже писала, что Кирилл Кокорин когда-то тоже занимался футболом, но звездой, как брат, так и не стал - таланта не хватало. После школы поступал в один из столичных вузов, на платное отделение, но и оттуда был с треском отчислен - прогулял сессию и пытался оправдаться липовой справкой «из больницы».

- Ни для кого ни секрет, что семья Кокориных живет за счёт футбольных заработков Саши. Он и маме с отчимом помогает (отчим, Кирилл Логинов, фигурирует как агент футболиста, - Авт.), и брату. Если уж откровенно, Кирилл зависит от денег брата, такой мальчик-мажор без образования, поэтому готов «поддерживать Сашу во всех начинаниях». Как я знаю эту ситуацию с драками, «свита» своим присмыканием и готовностью услужить, только подстегивала самомнение Кокорина и Мамаева. Те были нетрезвые. Вот их и понесло.

Между тем в полиции сообщают, что пока задерживать тех двоих, приятелей (их имена пока не раскрываются), не планируют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672932" frameborder="0"></iframe> На допросе Кокорин улыбался.Футболисты-дебоширы задержаны на 48 часов по статьям «побои» и «хулиганство»

- В следствии считают, что главными участниками драк были именно братья Кокорины и Павел Мамаев, - рассказал источник, знакомый к ситуации.

Вечером в четверг ведущий «дело футболистов» следователь вышел с ходатайством в Тверской суд - он намерен просить отправить всех троих подозреваемых под арест на два месяца.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Павел Мамаев: "Переживаю, как там моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно"

Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. А Кокорин опоздал, его даже собирались объявить в федеральный розыск. Но после шести вечера приехал и он. Обоих задержали на 48 часов. Но в изолятор временного содержания (ИВС) они попали не сразу (подробности)

Брат Александра Кокорина задержан полицией по делу о драке в центре Москвы

В четверг, 11 октября, стало известно, что брат футболиста Александра Кокорина тоже задержан. Кирилл был, согласно видеозаписям, появившемся в сети, одним из участников драк в центре Москвы. Кирилл Кокорин подозревается официально в причастности к тем же преступлениям, по которым ранее был задержан его старший брат, играющий за питерский "Зенит" (подробности)

"Он не ищет себе оправданий": Отчим Кокорина официально извинился за футболиста только перед чиновником

Кирилл Логинов, отчим попавшего в очередной скандал нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина, публично извинился за поступок футболиста. Мужчина заявил, что его сын искренне сожалеет о содеянном и после допроса хотел лично попросить у всех прощения, но не успел (подробности)

В ТЕМУ

«Отчислен за неуспеваемость и поделку документов»: что известно про младшего брата футболиста Кокорина, засветившегося с ним в драках

Младший брат Кокорина, засветившийся с ним в драках, был отчислен из вуза за неуспеваемость и подделку документов (подробности)

"Пашку надо было пороть в своё время. Деньги его испортили". Что говорят соседи Мамаевых после скандальной драки

Двухэтажный особняк «знаменитостей» скрыт от чужих глаз высоким забором (подробности)

Будут сидеть в разных камерах: Кокорина и Мамаева задержали после допроса в полиции

На футболистов, устроивших драку в центре Москвы, завели уголовное дело сразу по двум статьям (подробности)

Защищать Кокорина будет адвокат, представлявший интересы банды Цапка

- Отказаться от защиты можно по разным причинам: не устроил гонорар, не увидел перспектив или неприятны сами фигуранты. Конечно, клиенту мы об этом никогда не скажем, сошлемся на занятость. Почему Стукалова не взялась? Может, не ее уровень… (подробнее)

Два дня из жизни звезд футбола: Кокорин и Мамаев потусили в поезде, посетили стриптиз, избили водителя и подрались с чиновниками

«Комсомолка» восстановила хронологию похождений бывших игроков сборной России по футболу (подробности)

КСТАТИ

«Вообще я тихий и спокойный, но иногда вспыхиваю за секунды»: раскрыта переписка Кокорина с фанатами

Главный ньюсмейкер последних двух дней – футболист «Зенита» и экс-игрок российской сборной Александр Кокорин, вместе с коллегой Мамаевым засветившийся сразу в двух драках, похоже, решил залечь на дно. Телефон недоступен, в соцсетях не появляется – последнее фото в инстаграме, где приятели в обнимку, опубликовано за несколько часов до того, как у перепивших футболистов сорвало крышу. (подробности)

Кто поддерживает Кокорина и Мамаева

Еще вчера казалось, что Павла Мамаева и Александра Кокорина все вокруг ненавидят и требуют посадить и желательно надолго. Но у футболистов есть и защитники. Вот они (подробности)