Как примут Кокорина и Мамаева на зоне

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-11T19:14:54+03:00

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев знакомятся с тюремным бытом - оба находятся в СИЗО в разных камерах. Но если их пребывание в местах не столь отдаленных затянется, как их примет тюремная среда?

Первая проблема - татуировки. Павел Мамаев покрыт ими с ног до головы. Придется ли Паше «пояснять за тату» на зоне? Эксперты говорят, что вряд ли - вся роспись на теле Мамаева без тюремных мотивов. В основном у него кельтские узоры, кресты, драконы английские надписи... Одна из них гласит «Забудь прошлое. Не думай о будущем. Живи настоящим». Сейчса как никогда актуально.

Вторая проблема - знакомства. Но и тут у Кокорина с Мамаевым все в порядке. Их защищают люди довольно авторитетные в этой среде. Например, совсем недавно интересы подозреваемых представлял адвокат Умалат Сайгитов. Он известен тем, что защищал в суде одного из основных обвиняемых нашумевшем деле «кущевской банды». Впрочем, на третий день у пары Кокорин-Мамаев был уже третий по счету адвокат.

Ну а, кроме того, отец одного из футболистов Константин Мамаев по сообщениям Первого канала, тоже может иметь связь с этим миром. В программе «Время» была озвучена информация, что полный тезка отца Мамаева, у которого тоже есть сын Павел, в свое время тоже находился в «местах не столь отдаленных». Кстати Мамаев-младший в свое время в инстаграмме скорбел по убитому вору в законе Деду Хасану. Так что сложностей у футболистов в этой среде быть не должно.

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