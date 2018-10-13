Станцию метро "Беломорская" достроят в декабре 2018 года

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-13T16:52:31+03:00

На станции сейчас круглосуточно работает около 600 человек

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Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии вышло на финишную прямую. Об этом журналистам 13 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Работа идет по графику, она очень напряженная. Сегодня на станции круглосуточно трудятся около 600 человек, – сказал Марат Хуснуллин. - Главная сложность – строительство ведется над действующим метрополитеном. Поэтому монтаж инженерных систем проводится в ночное время. Несмотря на трудности, мы надеемся, что до конца года станция будет готова.

В ближайшее время еще около 150 человек будет задействовано для благоустройства прилегающей территории и проведения пусконаладочных работ.

Напомним, станцию метро "Беломорская" строят на действующем участке Замоскворецкой линии метро между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино" (последняя открылась в конце прошлого года).

ФОТО mos.ru

Со станцией "Беломорская" были сложности - изначально она не была включена в план строительства, но жители района просили построить им метро и мэр Москвы Сергей Собянин принял решение найти для нее место. Именно поэтому возводить станцию метро пришлось уникальным способом. Как рассказывал ранее Марат Хуснуллин, сначала проложили тоннель, а сверху вырыли котлован. Таким образом, станцию строят сверху вниз.

"Беломорская" станет предпоследней на севере зеленой линии метро. Она находится на пересечении Беломорской и Смольной улиц на севере столицы. Отсюда и название. Открытия станции ждут жители районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный. Ожидаемый пассажиропоток на станции - 150 тысяч человек в сутки.

В фасадах станции будет присутствовать характерный для Замоскворецкой линии зеленый цвет. Интерьеры напомнят о природе Беломорья. Подвесные потолки будут цвета морской волны - ассоциация с морем, а белый мрамор на стенах – со снегом. Полы облицуют серым "сибирским" гранитом.