В Подмосковье мастифы насмерть загрызли свою 52-летнюю хозяйку

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-13T18:51:41+03:00

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С собаками она была ласковой, называла Ванька-Зайка, Дамский угодник Райзен, а 13 октября любимцы набросились на свою 52-летнюю хозяйку Марину Быстрову и не оставили ей шансов на жизнь. Женщина скончалась до приезда врачей. Этот случай произошел на территории частного домовладения в п. Быково Раменского района. На месте сейчас работают следователи и выясняют все подробности трагедии.

- Сегодня было обнаружено тело хозяйки - заводчика собак породы "бордоский дог" с укушенными ранами тела. По данному факту следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Почему собаки напали на свою хозяйку? На этот вопрос ответ не могут дать пока даже следователи. Они продолжают общаться с родственниками, которые также были в доме в тот момент.

Ужасающий случай произошел на территории частного домовладения в поселке Быково Раменского района.

Известно, что Марина Быстрова долгие годы занималась разведением собак, а именно бордоских догов (мастифов). Именно пугающий размер и свирепая внешность сделали из бордоского дога идеального борца, охотника и охранника на протяжении всей истории породы. Хотя собаководы говорят, что внешность противоречит его реальной сущности. Якобы бордоский дог - нежная, спокойная и общительная собака.

Марина Быстрова ездила со своими собаками на российские и зарубежные выставки, привозила награды. К ней обращались за советами по уходу за догами. Несколько собак и щенков этой породы жили и у женщины дома.

Пока собак, которые загрызли на женщину, не усыпили. Супруг погибшей в шоке, он сейчас дает показания следователям.

- На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете по Московской области.

КСТАТИ

Мастиф покусал ребенка

И это не первый случай с собаками породы мастиф. В мае этого же года в Московской области соседская собака серьезно покусала девочку, которая хотела погладить пса.

- У ребенка были множественные укусы, девочку отправили в больнице. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Это не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети, - сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко.