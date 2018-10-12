2018-10-12T19:17:37+03:00
Общество

В Москве открыли памятник выдающемуся хирургу Николаю Склифосовскому

Открытие приурочили к 260-летию Сеченовского университета, ректором которого он был
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве появился памятник Николая Склифосовскому.В Москве появился памятник Николая Склифосовскому.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За выдающийся вклад в медицину и величайший пример служения своей профессии 12 октября в Москве открыли памятник Николаю Склифософскому. Дата совпала с празднованиями 260-летия Сеченовского университета, первым ректором которого был Склифосовский.

Памятник установили на пересечении Абрикосовского переулка и улицы Большая Пироговская. Инициатором создания монумента стала Ассоциация выпускников Сеченовского университета, руководство вуза ее поддержало. Средства собирали студенты, были и частные пожертвования. Создал скульптуру Салават Щербаков, который является также автором и памятника Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве. Почему именно он создавал скульптуру? На конкурс были выставлены три экспозиции, из которых победила именно его работа. Щербаков предложил памятник с постаментом высотой 7,5 метров. Выполнена работа из бронзы, постамент и площадка – из гранита.

Открытие памятника приурочили к празднованиям 260-летия Сеченовского университета, первым ректором которого был Склифосовский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие памятника приурочили к празднованиям 260-летия Сеченовского университета, первым ректором которого был Склифосовский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но самым главным делом жизни Николая Васильевича Склифосовского было создание университетского клинического городка на Девичьем поле. Он хотел, чтобы обучение будущих врачей проходило безотрывно от медицинской практики. Для этого было много сделано. Сегодня это – Сеченовский университет. Именем Склифосовского в 1929 году назовут НИИ скорой помощи.

Кардиохирург Лео Бокерия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кардиохирург Лео Бокерия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имя великого хирурга вспомнят еще не раз, в том числе и на праздничных мероприятиях по случаю круглой даты Сеченовского университета, которые расписаны на весь год. Поздравить университет уже прибыли ректоры ведущих мудицинских вузов России, стран СНГ, Китая, Германии и других вузов мира.

Будущие медики у памятника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будущие медики у памятника.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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