В Москве в пруду утопили Porsche Panamera
Самый конец улицы Юровская, отдаленный район столицы — фактически деревня. Частные жилые дома, колонки, печной дым. На самом въезде в эту московскую деревню старый деревенский пруд. Тут нет шоссе или скоростных трасс. Но каким-то образом хозяин дорогого авто умудрился разогнаться на деревенской дороге так, что потерял управление и въехал прямо в озерцо.
- Это произошло вечером, в четверг. около 22:30, - рассказал местный житель Илья Карпов. - Все сразу сбежались посмотреть. Приехали пожарные, полиция, эвакуатор, но вытащить машину так и не смогли. Чудо, что никто не пострадал. У пруда часто сидят парочки или рыбаки.
Так и болтался в пруду Porsche, отравляя жизнь рыб и уток. И только к вечеру следующего дня, опять же на глазах у изумленной публики, автомобиль из воды достали.
- Он был весь в тине. Эх, жалко, такую машину испортили. - рассказали «КП» очевидцы эвакуации.
В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили:
- Мелкое ДТП было зафиксировано. Известно, что пострадавших нет.
Ни одна утка, как уверяют местные, тоже не пострадала.