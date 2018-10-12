В Москве в пруду утопили Porsche Panamera

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-12T20:15:22+03:00

Жители района Куркино обсуждают эту новость целый день. Вчера поздно ночью неизвестные въехали на дорогой иномарке прямо в воду

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Самый конец улицы Юровская, отдаленный район столицы — фактически деревня. Частные жилые дома, колонки, печной дым. На самом въезде в эту московскую деревню старый деревенский пруд. Тут нет шоссе или скоростных трасс. Но каким-то образом хозяин дорогого авто умудрился разогнаться на деревенской дороге так, что потерял управление и въехал прямо в озерцо.

- Это произошло вечером, в четверг. около 22:30, - рассказал местный житель Илья Карпов. - Все сразу сбежались посмотреть. Приехали пожарные, полиция, эвакуатор, но вытащить машину так и не смогли. Чудо, что никто не пострадал. У пруда часто сидят парочки или рыбаки.

Так и болтался в пруду Porsche, отравляя жизнь рыб и уток. И только к вечеру следующего дня, опять же на глазах у изумленной публики, автомобиль из воды достали.

- Он был весь в тине. Эх, жалко, такую машину испортили. - рассказали «КП» очевидцы эвакуации.

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили:

- Мелкое ДТП было зафиксировано. Известно, что пострадавших нет.

Ни одна утка, как уверяют местные, тоже не пострадала.