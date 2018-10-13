В Москве появятся памятники Елене Образцовой, Анатолию Тарасову и Сергею Бодрову-младшему

СЕГОДНЯ 01:14 2018-10-12T23:43:22+03:00

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БРОНЗОВЫЙ «БРАТ»

Отлит памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову будет в бронзе и, скорее всего, установлен рядом со станцией метро «Баррикадная». Сергей рядом и жил. И хотя быть памятнику или не быть, в конечном итоге решат городские власти, часть общественных активистов взбунтовалась: «Остановите этот кошмар!» Другие, наоборот, считают, что трагически погибший в Кармадонском ущелье Сергей Бодров заслуживает памятника как актер, воплотивший героя нашего времени Данилу Багрова в фильме «Брат» Алексея Балабанова.

Кроме бронзового Бодрова, на повестке дня еще несколько монументальных предложений - памятник легендарному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову, оперной диве Елене Образцовой, советской летчице Валентине Гризодубовой и скульптурный ансамбль спортсменам-самбистам.

Для памятника Сергею Бодрову архитектор Василий Гончаров и скульптор Андрей Клыков выбрали его самую популярную роль Данилы Багрова из фильма «Брат». Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС, кадр из фильма

«А УЛЬЯНОВ И КРЮЧКОВ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ?»

И это еще не все. Дочка актера Михаила Ульянова Елена недавно разместила у себя в Фейсбуке пронзительный пост: «Неужели даже такой человек, как Ульянов, не заслуживает памятника в Москве, городе, где он создал все свои легендарные образы, городе, которому он посвятил практически всю жизнь - работая на него как проклятый и любя его, как родной! Ульянов - это эпоха!» Тем временем жена другого легендарного актера, Николая Крючкова, хлопочет, чтобы Москва не забыла и ее мужа. Во-первых, Николай Крючков - коренной москвич, из рабочей семьи с Красной Пресни. Во-вторых, начинал трудовой путь как гравер-накатчик на фабрике «Трехгорная мануфактура». И не надо голову ломать, где установить памятник - конечно, на территории «Трехгорки».

Одно время всерьез обсуждалась идея городского памятника актеру Вячеславу Тихонову в образе Штирлица, и подразумевалось, что это будет памятник всем сотрудникам внешней разведки.

От такого скульптурного многообразия голова кругом. Но нужно ли Москве столько памятников? Их в столице уже имеется больше 700, что немало. Хотя, с другой стороны, в Риме больше трех тысяч! А Москва как-никак Третий Рим.

Фонд Елены Образцовой решил, что основой образа для монумента должна стать эта фотография оперной певицы. Фото: Предоставлено фондом Елены Образцовой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Комиссии по монументальному искусству Московской городской думы Игорь ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

Монумент установить - что дом построить

- Любой монумент - не только историческая память, но и украшение города, благоустроенное место, вокруг которых формируется общественная жизнь. Это безопасное место, потому что все памятники хорошо освещены и находятся под охраной.

- Так давайте ставить их, как автобусные остановки. Чем больше, тем лучше. И для благоустройства польза, и память о хороших людях.

- В Москве есть закон (в других российских городах он не принят) о монументально-художественном оформлении города. Именно он определяет порядок согласований и возведения памятников. Например, любой гражданин имеет право обратиться в нашу комиссию, и его предложение должно быть рассмотрено. Первое, о чем мы спрашиваем, есть ли у инициативной группы финансовые возможности.

- Разве город не обязан за свой счет увековечить выдающихся личностей?

- У города есть такая возможность. Сейчас четыре памятных знака ставят московскому ополчению там, где ополчение формировалось в годы войны. Это плановая работа, финансирование ее идет через городской бюджет. Но кто-то должен выступить с инициативой. В данном случае это была Мосгордума. Иногда федеральные власти служат локомотивом. Например, памятник героям Первой мировой войны на Поклонной горе был построен за счет Российского военно-исторического общества, учредителем которого является Минкультуры и Минобороны. Но в основном инициатива идет от частных лиц, общественных организаций, которые находят спонсоров. Памятник поэту Расулу Гамзатову на Яузском бульваре появился благодаря общественному фонду Гамзатова. Недавно к нам обратился боксер и депутат Госдумы Николай Валуев с предложением установить памятник великому тренеру Анатолию Тарасову. Финансировать будет спортивная организация. Фонд Елены Образцовой хочет установить ей памятник. За памятник Каро Алабяну, известному архитектору, который много сделал для Москвы, выступило армянское посольство. Инициатором и спонсором памятника Муслиму Магомаеву был бизнесмен Арас Агаларов. Памятник Мстиславу Ростроповичу пробивал его фонд. Есть предложения, которые наша комиссия одобрила, но они так и не воплотились. Например, памятник Михаилу Булгакову на Патриарших - вокруг него было много споров, но так и неизвестно, когда он будет установлен.

- Выходит, нашел деньги, вышел с инициативой - и ставь...

- Люди, которые хотят установить памятник, даже не представляют уровень материальных затрат. На первый взгляд, небольшое произведение искусства, а сколько подготовительных работ, согласований, разрешений! Наша комиссия определяет целесообразность памятника, а дальше решает худсовет Москомархитектуры и Департамент культурного наследия. Нужны согласования с охраной окружающей среды, со службами, которые занимаются подземными коммуникациями и др. Когда устанавливали памятник Александру II рядом с храмом Христа Спасителя, пришлось перекладывать подземные коммуникации. Эта работа стоила треть общих затрат. Что памятник установить, что новый дом построить - по усилиям примерно одинаково.