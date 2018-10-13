Мастера кунг-фу, Сухоруков в «Тартюфе» и выставка Левитана: куда пойти на выходные в Москве

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-13T10:48:02+03:00

Мастера кун-фу покажут свое искусство в помещении Конгресс-центра им. Плеханова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шоу монахов Шаолиня, великий художник на фоне кино-проекций и другие выставки, фестивали, спектакли выходных 13-14 октября 2018

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Если у вас есть свободное время или вы давно хотели с пользой провести уикэнд 13-14 октября 2018— то наша подборка именно для вас. Обозреватели «КП» рекомендуют, куда пойти на выходные.

КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, ТЕАТР И МУЗЫКА

Спектакль «Тартюф»

Комедия Мольера поставлена Павлом Сафоновым. В спектакле участвуют самые любимые публикой актеры. Получился чистой воды фарс. Тартюф внешне представителен, благоприятен. Говорит правильные речи, но последствия его действий ужасны. Впрочем, в версии Сафонова не Тартюф стал главным героем постановки, а Оргон, попавший под его влияние.

В ролях: Виктор Сухоруков, Ольга Ломоносова, Екатерина Дубакина, Агриппина Стеклова, Александр Самойленко.

ГДЕ: Театр на Малой Бронной, м. «Пушкинская», Чеховская», «Тверская», ул. Малая Бронная, 4

КОГДА: 13 октября, 19.00

Цена билетов: 2000 — 5000 руб.

Юрий Башмет.

Спектакль «Маленькие трагедии»

Четыре трагедии Александра Сергеевича Пушкина легли в основу спектакля Кирилла Серебренникова. Режиссеру удалось совместить трудно совместимое: пушкинские строки, рэп и цитаты из голливудских блокбастеров. Действие происходит здесь и сейчас. Получилось современно, провокационно, остро и больно.

В ролях: Георгий Кудренко, Никита Кукушкин, Семен Штейнберг, Виктория Исакова, Филипп Авдеев, Алексей Агранович.

ГДЕ: Гоголь-центр, м. «Курская», ул. Казакова, 8

КОГДА: 13 октября, 19.00. 14 октября, 18.00

Цена билетов: 3000 — 7000 руб.

Возрастное ограничение 18+.

Выставка «Энергия созидания: 100 лет комсомолу»

29 октября исполнится 100 лет комсомолу. Комсомольцы стояли у истоков строек века. Возводили Днепрогэс и БАМ, открывали московское метро и поднимали целину.

Выставка позволит совершить своеобразное путешествие во времени. Расскажет о главных достижениях комсомольцев, о личностях и их судьбах. Посетители увидят первые комсомольские билеты и значки, личные вещи строителей БАМа и плакаты разных времен.

Всего на выставке представлено свыше 300 экспонатов.

ГДЕ: Государственный музей современной истории России, м. «Тверская», ул. Тверская, 21

КОГДА: 11 октября — 25 ноября

Цена билетов: 100 — 250 руб.

«Исаак Левитан и авторский кинематограф»

Необычная экспозиция, в которой живопись соседствует с яркими кадрами знаменитых картин выдающихся российских режиссеров.

Их демонстрируют на полотне рядом с подсвеченным шедевром гения русского пейзажа. Для экспозиции выбраны киноленты Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского, Романа Балаяна, Александра Довженко.

Сходство порой удивительное: кажется, Исаак Ильич и кинематографисты наслаждались одними и теми же пейзажами.

Выставку готовили не один месяц. В экспозиции собраны произведения Исаака Левитана из разных музеев страны — Третьяковки, Русского музея, Музея Израиля (Иерусалим), из Плеса и из других музеев нашей страны.

ГДЕ: Еврейский музей и центр толерантности, м. «Марьина роща», ул. Образцова, 11

КОГДА: до 20 января 2019 года

Цена билетов: 150 — 300 руб.

Концерт Homie

Большое сольное выступление.

Homie — певец и композитор родом из Белоруссии. Отличительные черты его творчества — соединение лирики и рэпа, животрепещущие темы. Названия песен лаконичные и много говорящие — «Эгоист», «Дура», «Кокаин», «Паранойя» — ни добавить, ни прибавить.

ГДЕ: м. «Комсомольская», Басманный переулок, 8, стр.2

КОГДА: 14 октября, 19.00

Цена билетов: от 600 руб.

Homie.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мастера кунг-фу. Легендарное шоу монахов Шаолиня

Впервые о монахах китайского монастыря Шаолинь россияне узнали в конце 1980-х. Тогда их умения казались чем-то нереальным, кинематографическим трюком. Впрочем, спустя десятилетия мир не перестает удивляться тому, что делают эти люди. Они умеют потрясающе владеть своим телом и кажется, не чувствуют боли. И теперь увидеть все это можно не на телеэкране, а своими глазами.

Гастроли — обязательное послушание воспитанников Шаолиня, их миссия. Большую часть времени монахи проводят в обители и выезжают в мир лишь изредка. Вот к примеру, в Москве бывают всего-то раз в пять лет. Кстати, программа и участники каждый раз разные.

ГДЕ: Конгресс-центр им. Плеханова, м. «Серпуховская», Стремянный пер., 28, с. 2А

КОГДА: 12 октября, 19.00

Цена билетов: 1200 — 4000 руб.

С ДЕТЬМИ

Киноконцерт Disney «Фантазия»

На большом экране зрителям будут демонстрировать анимационный оскароносный фильм «Фантазия», созданный художниками Disney. Дональд, Микки, феи, дельфины — все они оживут на экране под великую музыку. В легендарном мультфильме звучат произведения гениев классической музыки — Чайковского, Дебюсси, Бетховена. Так вот в консерватории их мелодии будет исполнять симфонический оркестр. Красота необыкновенная!

ГДЕ: Большой зал московской консерватории, м. «Арбатская», «Библиотека им. Ленина», ул. Б.Никитская, 13

КОГДА: 13 октября, 15.00

Цена билетов: 1300 — 6500 руб.

Спектакль «Дом с привидениями»

Представление-иллюзия для всей семьи.

Режиссер Алексей Голубев (тот самый, что поставил популярные ледовые шоу «Снежный король 1, 2») на сей раз порадует чем-то особенным. Кто бывал в парижском диснейленде, знает, что там вместо комнаты ужасов есть комната иллюзий, где посетителей заставляют поверить в чудеса. Нечто подобное будет твориться и в Лужниках. Зрителей ждет путешествие в сказочный мир, где предметы появляются из неоткуда и исчезают в никуда, где существуют диковинные персонажи и самое настоящее волшебство.

ГДЕ: ГЦКЗ «Россия» в «Лужниках», м. «Спортивная», «Воробьевы горы», Лужнецкая наб., 24

КОГДА: 13 октября, 16.00 и 20.00

14 октября, 13.00, 17.00.

Цена билетов: 425 — 6800 руб.

ФЕСТИВАЛИ И ЯРМАРКИ

Фестиваль науки в Дарвиновском музее

В субботу в Дарвиновском музее пройдет фестиваль науки. Взрослые и дети смогут побывать в пещере неандертальца, правда, только виртуально. Специально для этого события специалисты Дарвиновского музея объединили научную реконструкцию мальчика-неандертальца из грота Тешик-Таш и современные технологии в разработке 3D-тура.

ГДЕ: Дарвиновский музей, м. «Академическая», ул. Вавилова, 57

КОГДА: 13 октября, 10.30

Цена билетов: 150-400 руб.

Юный посетитель в Дарвиновском музее.Фото: Иван ВИСЛОВ

Delhi базар

На «Флаконе» в этот уик-энд пройдет ярмарка, посвященная индийской культуре и образу жизни. Всех, кто интересуется этой восточной страной, ждет программа, насыщенная как концертами и музыкой, так и разнообразными мастер-классами. На ярмарке вы сможете приобрести все, что давно мечтали привезти из Индии: текстиль, специи и даже мебель ручной работы. Кроме этого, конечно, гости смогут попробовать блюда национальной кухни, поучаствовать в мастер-классах.

Подробнее на сайте.

ГДЕ: дизайн-завод «Флакон», м. «Дмитровская», Большая Новодмитровская, 36

КОГДА: 13 и 14 октября, 12.00

Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ

Rock Сказ

В парке «Северное Тушино» в субботу пройдет фестиваль для ценителей рок-музыки и драйва. На площадке выступят такие группы как «Марко Поло» (которые не раз выступали на «Нашествии»), группа «Блуждающие огни», которые умеют сочетать гитарные рифы и нежную мелодию флейты, а так же группа ArtVitae, исполняющая музыку в стиле арт-рок.

ГДЕ: парк «Северное Тушино», м. «Тушинская», ул. Свободы, 56

КОГДА: 13 октября, 18.00

Вход свободный.

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мастерство шпагата

Многие мечтают о гибкости и хорошей растяжке, но не понимают, как им достичь желаемого. Но на самом деле проще всего хотя бы раз посетить специальные тренировки. На них вы сможете освоить комплекс подготовительных упражнений, способствующих улучшению кровообращения и увеличению подвижности в мышцах и связках, научитесь находить «очаги» напряжения и расслаблять их, используя специальные техники психосоматической йоги, получите рекомендации для последующего эффективного использования освоенных упражнений.

ГДЕ: школа Каула-йоги, м. «Семеновская», ул. Семеновская, 7

КОГДА: 13 октября, 15.30

Цена билетов: от 950 руб.

Теннис. ВТБ Кубок Кремля

В эти выходные начинается крупное соревнование в мире большого тенниса — «ВТБ Кубок Кремля». В этом состязании примут участие самые известные спортсмены России и мира.

Конечно, кроме здорового соперничества, это еще и интерактивное шоу с участием приглашенных звезд.

ГДЕ: СК «Олимпийский», м. «Проспект Мира». «Достоевская», Олимпийский пр-т, 16с1

КОГДА: 13 октября, 10.00, 14 октября 12.00

Цена билетов: от 200 руб.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Sketch Party

В школе компьютерных технологий намечается ежегодный мастер-класс для всех, кто любит или хочет научиться рисовать.

Всех заинтересованных ждет рисунок с натуры, в качестве же натурщиц выступят модели-косплееры: Венома, Снейка и Амико.

Ведущая мастер-класса – куратор программы «Концепт-арт» Евгения Морозова, к которой присоединятся другие преподаватели школы, жаждущие оценить художественный навык и талант гостей. Узнать подробности и зарегистрироваться вы можете на сайте

ГДЕ: центр дизайна ArtPlay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10

КОГДА: 13 октября 12.00

Вход свободный.