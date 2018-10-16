2018-10-16T15:12:54+03:00
Происшествия

Покончивший с собой бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» в предсмертной записке назвал имя своего кредитора

Тело 67-летнего Ивана Рубина нашли под окнами многоэтажки на Осеннем бульваре
Семен ЕЛЕНИН
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В предсмертной записке упоминается, что у бывшего владельца "Спорт-Экспресса" были серьезные долги.В предсмертной записке упоминается, что у бывшего владельца "Спорт-Экспресса" были серьезные долги.
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Московские следователи разбираются в обстоятельствах самоубийства бывшего владельца крупнейшей спортивной газеты «Спорт-Экспресс». Тело 67-летнего Ивана Рубина вечером в понедельник, 15 октября, нашли у многоэтажного дома на Осеннем бульваре.

- Здесь же была найдена его предсмертная записка, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, на листе бумаги Рубин назвал имя своего кредитора - владельца одного из столичных ЧОП Владимира Тюренкова.

- Погибший написал, что должен этому человеку крупную сумму денег, 70 тысяч евро. Также в предсмертной записке упоминается, что у Рубина были долги и перед другими его бывшими друзьями и партнерами.

Отметим, что Иван Рубин участвовал в проекте «Спорт-Экспресс» с первых месяцев его существования, с 1990 года. В развитие издания бизнесмен вкладывал свои деньги, позже занял пост генерального ди ректора газеты. «Спорт-Экспресс» Рубин покинул в 2012 году после «бунта в редакции». Тогда газета была продана новым собственникам и Иван Рубин отошел от дел. Чем он занимался на протяжении последних шести лет, толком не знают даже его бывшие коллеги по «СЭ».

- Последний раз я общался с Иванов Рубиным в том же 2012 году, когда он меня уволил, - сообщил «КП» звездный обозреватель издания Игорь Рабинер. - Как он жил после ухода из газеты, не знаю.

- За последние пару лет мы буквально несколько раз созванивались, но подробности жизни Ивана я не вдавался, - рассказывает бывший первый замредактора «Спорт-Экспресса» Владимир Гескин. - В газете мы проработали с ним многие годы, я как никто знаю, сколько он сделал для газеты, какой гигантский вклад внес в ее развитие. То, что произошло, стало про меня шоком. Почему он так поступил, можно только предполагать. Я слышал, что у Ивана были финансовые проблемы. Думаю, его подкосило, когда пришлось уйти из издания, в котором он провел полжизни.

Еще один бывший сотрудник «Спорт-Экспресса» сообщил анонимно, что Иван Рубин последние несколько лет занимал деньги на текущие расходы по содержанию и ремонту загородного дома. После продажи газеты текущих источников доходов у него не оставалось.

- Для установления обстоятельств опрашиваются соседи и возможные очевидцы, - сообщают в Следственном комитете.

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