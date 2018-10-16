В аварии на Рублевке погибла известная блогерша
На Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье разбилась насмерть известная мотоблогерша Ольга Петрова.
В аварии на Рублевке погибла известная блогерша.
Как сообщили в соцсетях друзья погибшей, смертельное ДТП произошло вечером в минувшую субботу, 13 октября, на пересечении Рублевки и Красногорского шоссе неподалеку от поселка Раздоры.
Ее называли самой красивой мотоциклисткой РоссииФото: ВКонтакте
«Авто пошло на поворот, а мотоцикл прямо. Мотоциклистка погибла... Очень любила свой мотоцикл и много о нем писала. Вечного сезона!» - пишут в соцсетях.
В ГИБДД Московской области сообщают, что перед ДТП мотоциклист набрал слишком большую скорость и не успел затормозить, чтобы уйти от столкновения с иномаркой.
В аварии на Рублевке погибла известная блогершаФото: ВКонтакте
Ольга Петрова, ее фото на мотоцикле и короткие видео были популярны в Instagram - на страничку девушки подписано около 70 тысяч человек. Эффектную брюнетку, которая часто выкладывала снимки на байке в откровенных нарядах часто называли самой красивой мотоциклисткой России.
22-летнюю Ольгу Петрову называли самой сексуальной мотоциклисткой РоссииФото: ВКонтакте