2018-10-16T18:13:37+03:00
Происшествия

В аварии на Рублевке погибла известная блогерша

22-летнюю Ольгу Петрову называли самой сексуальной мотоциклисткой России [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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На страничку девушки подписано около 70 тысяч человекНа страничку девушки подписано около 70 тысяч человекФото: ВКонтакте
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На Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье разбилась насмерть известная мотоблогерша Ольга Петрова.

В аварии на Рублевке погибла известная блогерша.

Как сообщили в соцсетях друзья погибшей, смертельное ДТП произошло вечером в минувшую субботу, 13 октября, на пересечении Рублевки и Красногорского шоссе неподалеку от поселка Раздоры.

Ее называли самой красивой мотоциклисткой России Фото: ВКонтакте

Ее называли самой красивой мотоциклисткой РоссииФото: ВКонтакте

«Авто пошло на поворот, а мотоцикл прямо. Мотоциклистка погибла... Очень любила свой мотоцикл и много о нем писала. Вечного сезона!» - пишут в соцсетях.

В ГИБДД Московской области сообщают, что перед ДТП мотоциклист набрал слишком большую скорость и не успел затормозить, чтобы уйти от столкновения с иномаркой.

В аварии на Рублевке погибла известная блогерша Фото: ВКонтакте

В аварии на Рублевке погибла известная блогершаФото: ВКонтакте

Ольга Петрова, ее фото на мотоцикле и короткие видео были популярны в Instagram - на страничку девушки подписано около 70 тысяч человек. Эффектную брюнетку, которая часто выкладывала снимки на байке в откровенных нарядах часто называли самой красивой мотоциклисткой России.

22-летнюю Ольгу Петрову называли самой сексуальной мотоциклисткой России Фото: ВКонтакте

22-летнюю Ольгу Петрову называли самой сексуальной мотоциклисткой РоссииФото: ВКонтакте

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