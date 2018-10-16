Обвиненная в лесбийских наклонностях послушница вышла замуж за мужчину

16 Окт. 19:05 2018-10-17T02:19:11+03:00

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"Вот, друзья, никогда не поздно встретить настоящую любовь и заказать профессиональную фотосессию", - этими словами открывается новый радостный пост бывшей послушницы Марии Кикоть.

38-летняя Мария Кикоть известна книгой "Исповедь бывшей послушницы". Десять лет назад Мария попала в православный женский монастырь в маленькой деревне Шубино близ Новосибирска. Как отмечала сама, ее решение было во многом продиктовано любопытством и желанием изнутри увидеть закрытую монастырскую жизнь. Мария научилась читать и петь по-церковнославянски, печь пироги в русской печке, водить монастырский уазик, а также взбивать масло в стиральной машине. Через два года Мария получила благословение стать послушницей в другом монастыре, расположенном в Калужской области. Несмотря на то, что монастырь слыл образцово-показательным, Кикоть не выдержала царящих там порядков, и покинула монастырь, на этот раз, навсегда. После года реабилитации бывшая послушница, уже переехав в Бразилию, написала и издала книгу о своих приключениях, впервые рассказав об "изнанке" монашеской жизни. В частности, Кикоть писала о жестоком отношении к послушницам и обвинениях в лесбийских наклонностях.

Опубликованную книгу Кикоть одни представители РПЦ называли "православным пасквилем", другие признали справедливость оценок автора.

Несмотря на то, что пост о свадьбе был опубликован только 16 октября, Кикоть вышла замуж еще 5 октября. Фотосессия состоялась в Царицыно, где молодожены нашли поле с колосками и возлегли на них.