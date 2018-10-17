Закон, который приравнял бы бойцовых собак к оружию, не могут принять уже семь лет: Мастифы загрызли хозяйку, а ротвейлер искусал четырехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 02:02 2018-10-17T02:03:53+03:00

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Псов с мощными челюстями, которые на раз перегрызают руку, многие заводят даже в многоквартирных жилых домах. Гуляют с ними по дворам без намордников, распугивая мамочек с колясками и старушек. «Не бойтесь! Она у меня не кусается. Держу на поводке!» А что такой махине твой поводок? Захочет она кого-нибудь цапнуть - хозяин даже вздрогнуть не успеет.

Пока переживающие за свою безопасность москвичи и владельцы бойцовых псов рубятся друг с другом в соцсетях, а чиновники проводят бесконечные «круглые столы», список ЧП с участием домашних питомцев продолжает увеличиваться.

За эти выходные - сразу две истории. На востоке Москвы на 4-летнюю девочку напал ротвейлер. Малышка просто гуляла во дворе. Пес - питомец местного алкоголика, который отпустил собаку без поводка и намордника. Ротвейлер несколько раз укусил ребенка за руку. Повезло, что соседи отогнали собаку. Девочку увезли в больницу. Хозяин с пьяных глаз и объяснить ничего не может. И максимум, что ему грозит, - довольно скромный штраф (см. «Кстати»).

А в Раменском районе, как мы писали в понедельник, 15 октября, все закончилось гибелью женщины (см. сайт kp.ru). 52-летняя Марина Быстрова несколько лет разводила у себя на участке собак породы бордоский дог (он же французский мастиф), ездила с ними на выставки. Псы вымахивают до 65 - 70 сантиметров в холке, по пояс взрослому человеку. В следствии говорят, что в вольере сцепились два дога, а Быстрова кинулась их разнимать. Прибежавшие на шум соседи нашли ее с рваными ранами уже мертвой...

Закон, который приравнял бы бойцовых собак к оружию, не могут принять уже семь летФото: GLOBAL LOOK PRESS

ОПАСНЫЕ ПОРОДЫ

Проект закона «Об ответственном обращении с животными» болтается в Госдуме с 2011 года. Депутаты предлагали ввести для владельцев крупных пород собак, содержащих животных в городе, такие же требования, как для владельцев оружия. Чтобы товарищ, решивший завести алабая или стаффорда, прошел бы годовое обучение по обращению с собакой, доказал свою адекватность, представив справки, что на учете у наркологов и психиатров он не состоит и судимостей не имеет. С 2016 года этот проект рассматривали и в Мосгордуме. Составили список пород, которые точно нужно признать потенциально опасными (см. «Прожекты»).

- Уже в процессе обсуждения этого документа с кинологами стало понятно, что в проекте закона неправильно сделаны акценты, - рассказывает глава Комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. - Нельзя просто перечислить опасные породы и запретить их разводить в городах. Даже маленькую болонку можно довести до того, что она на людей бросаться будет. Главная ответственность должна лежать прежде всего на владельцах собак. Нужно, чтобы все собаки в городе были пронумерованы. Чтобы было понятно, кто владелец. (У собак, рожденных в крупных питомниках, на видимых частях тела ставятся клейма-татуировки. - «КП».) Если человек не умеет содержать таких собак, должны быть рычаги, чтобы животные изымались.

«ЧИСЛО БРОДЯЖЕК ВЫРАСТЕТ В РАЗЫ»

А вот профессиональные кинологи уверены, что ужесточать законы по содержанию собак и прочих домашних животных не стоит.

- Гибель заводчицы в Раменском - это несчастный случай в одной отдельно взятой семье! - говорит пресс-секретарь Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.

- Если такой закон будет принят, в России мгновенно и в несколько раз увеличится количество бездомных собак - от них просто начнут массово избавляться, - развивает мысль президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. - Законопроект, который с нами обсуждали, охватывает самые разные сферы. Там и про усиление контроля за владельцами собак, и про введение налога на их содержание. И то и другое сейчас делать нельзя.

- Но почему? Мы ведь любим разбирать зарубежный опыт. В Штатах и Европе по улицам тоже водят крупных собак. Но там они ведут себя спокойно. Воспитание?

- Да. Если человек решил завести себе собаку, он понимает, что должен заниматься ее дрессурой. Потому что если она на улице кого-нибудь цапнет, будет иск на несколько десятков тысяч евро. Но есть и другой аспект. Там просто заводят собак других пород. В той же Скандинавии, например, 80% - охотничьи породы. В США, по статистике, чаще всего людей кусают вполне безобидные по нашим меркам далматинцы и кокер-спаниели. А у нас еще с 90-х принято заводить дома каких-то серьезных собак как средство защиты. Была мода на стаффордов, алабаев, мастифов, ротвейлеров. Но сейчас таких собак в разы, в десятки раз меньше.

«ЖДЕМ РЕШЕНИЯ ОТ ГОСДУМЫ»

Никто толком не знает, сколько собак сейчас живет в Москве, каких они пород, делают ли им хозяева прививки. Официальный учет есть, но большинство собаковладельцев на него плевать хотели. Поэтому закон, который уж столько лет никак не могут осилить депутаты, должен навести в этой отрасли порядок.

По независимым оценкам, домашних собак в столице 2 - 3 миллиона. Неужели какая-то городская организация может реально уследить за таким количеством питомцев?! Депутат Мосгордумы Инна Святенко считает, что это вполне реально.

- У города есть возможность контролировать домашних животных, которых держат москвичи, - говорит Святенко. - Но сейчас у нас нет полномочного органа, который обязан этим заниматься. В одностороннем порядке Москва не может ввести подобные нормы, это вопрос федерального значения. Поэтому ждем, когда законопроект будет доработан в Госдуме.

- У вас нет сомнений, что законопроект нужен?

- Никаких. У меня у самой несколько питомцев, включая овчарку и пиренейскую горную собаку. Но я осознаю, что за них ответственность должен нести в первую очередь их владелец. Как воспитать эту ответственность? Только жесткими мерами.

Какие породы предлагали признать потенциально опасными

КСТАТИ

За что в Москве могут наказывать собачников

Нарушение правил выгула (например, появление в общественных местах без поводка и намордника) - штраф 1000 - 2000 рублей;

нападение собаки на чужое домашнее животное (увечье или гибель) - штраф 4000 - 5000 рублей;

нападение собаки на человека с причинением по неосторожности вреда здоровью легкой и средней тяжести - штраф 4000 - 5000 рублей (если тяжкий вред, то заводится уголовное дело);

натравливание собак на людей и других животных - штраф 2000 - 5000 рублей.

Из Кодекса об административных правонарушениях Москвы.

ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ХРОНИКИ

Май 2015 года. Семейная пара с пятилетней дочкой приехала к друзьям в Дмитровский район. Взрослые оставили девочку играть на дворе, где лежал ротвейлер. Считают, что пес приревновал хозяйку к маленькой гостье - женщина погладила ребенка по голове. Ротвейлер вцепился малышке мертвой хваткой в лицо. До больницы несчастную не довезли.

Сентябрь 2017 года. В квартире на Варшавском шоссе пес породы кане-корсо загрыз 50-летнего хозяина. После трагедии родные погибшего признались, что в последнее время 50-килограммовая собака стала неуправляемой, но к специалистам по дрессуре они не обратились.

Март 2018 года. В подмосковной Ивантеевке стаффордширский терьер напал на восьмиклассницу, прокусив ей руку, и насмерть загрыз ее питомца - песика породы чихуа-хуа.