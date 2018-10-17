2018-10-17T11:07:40+03:00
Происшествия

22-летний москвич ночью вырезал всю свою семью

Задержанный рассказал, что родители в последнее время часто ссорились с ним из-за нежелания работать [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Молодой житель Москвы зарезал родного отца, мать и бабушку.Молодой житель Москвы зарезал родного отца, мать и бабушку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром в среду, 17 октября, в полицию позвонил мужчина. Довольно спокойно сообщил:

- Здравствуйте. Я убил свою семью.

И назвал адрес: улица Летчика Бабушкина, дом... Приехавшие на место полицейские нашли в квартире три тела. Мужчина и женщина, около пятидесяти лет, и пенсионерка. На телах всех троих - десятки ножевых ранений.

- Звонившего, 22-летнего москвича, задержали, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Оружие - кухонный нож, перепачканный в крови - нашли. Молодой человек сообщил полицейским, что убитые - его отец, мать и бабушка. Он признаётся в их убийстве.

22-летний москвич ночью вырезал всю свою семью.

По словам задержанного, он жил вместе с родителями. Не учился. Не работал.

- Говорит, что в последнее время отношения с родными резко ухудшились, они перекали его за то, что не работает. Якобы накануне вечером произошла очередная ссора. Пока он даёт сбивчивые показания. По предварительным данным, родственников он убил во сне. Сначала отца с матерью, потом бабушку.

- Он был в этот момент трезв?

- Запаха алкоголя нет. Молодого человека сейчас увезли на медицинское освидетельствование, он сдаст анализы на наличие в моче следов наркотиков. На учете у психиатра он официально не состоял, но соседи говорят, что парень иногда вёл себя не совсем адекватно. Возможно, у него есть какие-то психиатрические проблемы. Но это все будет выяснять специалисты.

Старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что возбуждён уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц»:

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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