Первый заместитель начальника метро Москвы Роман Латыпов - о наказании для спрыгнувших на рельсы, новой навигации и объявлениях на эскалаторах

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-17T13:22:10+03:00

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Сегодня, 17 октября, на встрече с журналистами первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов рассказал о новшествах в подземке. Публикуем основные цитаты.

В ПРИЛОЖЕНИИ "МЕТРО МОСКВЫ" МОЖНО ПОПОЛНИТЬ СОЦКАРТУ СТУДЕНТА

- В мобильном приложении "Метро Москвы" с телефонов Android теперь можно записать удалённо социальные карты студента, аспиранта и ординатора. Минуя желтый терминал на станции, можно пополнить соцкарту как для поездок в наземке на линиях "Мосгортранса", так и для поездок в метро.

На станциях около касс будем вывешивать информацию о том, что можно пополнить социальную карту онлайн с телефонов Android. Над удаленным пополнением соцкарты и карты "Тройка" с телефонов iOS сейчас работаем. Эту функцию планируем запустить в ближайшие несколько месяцев.

Для iPhone появилась функция интеграции с Siri. Теперь, если задать вопрос "Как проехать" и указать конкретный адрес, то Siri построит маршрут. Для транспортных приложений в столице это сделано впервые.

Ещё одно новшество - мобильное приложение метро поддерживает и так называемые носимые устройства, к примеру, часы Apple Watch. В них тоже теперь можно построить маршрут, с пересадками, переходами. Уже несколько тысяч пассажиров пользуются этой функцией.

Кроме того, при построении маршрутов в мобильном приложении можно увидеть номера выходов на станции и что там находится. Городская навигация сейчас это уже полностью интегрированное приложение, от табличек в метро до указателей и каждой стеллы на улице. В итоге облегчается навигация и встречи в метро. Теперь пассажиры могут точно договориться, около какого выхода встречаться. Сейчас начинаем вывешивать номера выходов на дверях метро. На большинстве станций, их более 100, уже развесили такие указатели.

В течение нескольких месяцев закончим нумерацию выходов.

БИЛЕТ НА КАРТУ "ТРОЙКА" ЗАПИШЕТ БАНКОМАТ

- Сейчас на карту "Тройка" нужно записывать отдельно билеты двух операторов - метро и "Мосгортранса". Мы объединяем эти функции, делимся ключами карт, чтобы в ближайшее время можно было записать на "Тройку" в одной кассе оба билета - и на метро, и на автобус-троллейбус-трамвай. Кроме того, до конца марта 2019 года поставим дополнительные 38 банкоматов на 28 станциях метро, в которых можно пополнить "Тройку" без последующей активации билета в желтом терминале. Это станции "Комсомольская", "Лубянка", "Охотный ряд", "ВДНХ", "Пушкинская", "Арбатская". Пока таких банкоматов в метро 146. В ближайшие годы их станет 360.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В МЕТРО ДОБАВЛЯТЬ НЕ БУДУТ

- Аудиообъявления в метро стали тише. Мы более полугода назад отказались от звуковой рекламы на эскалаторах. Количество подобной информации уменьшилось на 40 процентов. После опросов пассажиров ещё уменьшили и техническую аудиоинформацию. Всего разных объявлений и предупреждений стало меньше на 70 процентов. Большую часть времени пассажиры слушают тишину, музыку или общаются. Объявлений больше точно не станет. На станциях и эскалаторах остается только необходимое количество технических и информационных сообщений.

ПРЫГНУЛ НА РЕЛЬСЫ? ПЛАТИ КОМПЕНСАЦИЮ

- На эскалаторах пассажиры в нетрезвом виде и просто так, часто умышленно, бьют плафоны. Некоторые падают или специально прыгают на рельсы. Мы будем жёстко преследовать хулиганов и подавать иски в суд. Например, разбитый плафон ещё нужно найти, ведь светильники в метро везде разные. Чтобы поменять плафон на эскалаторе, даже ночью, приходится отменять техобслуживание подъемника. Недавно мы подали в суд на пассажира, прыгнувшего на рельсы перед подъезжающим поездом. Теперь он выплатит метрополитену компенсацию в 20 тысяч рублей. Сумма в зависимости от ситуации может доходить и до нескольких десятков тысяч рублей. Сюда входят в том числе расходы на восстановление движения, реабилитация машиниста.

Хулиганов в метро становится больше весной и осенью. Хотя из года в год количество подобных случаев снижается. Большинство нарушений происходит умышленно, наверное, пассажиры не совсем понимают, что делают. Мы хотим, чтобы пассажиры осознавали ответственность.

НА СТАНЦИЯХ ПАССАЖИРОВ СПРОСЯТ О НАВИГАЦИИ

- Это первое масштабное обновление навигации в метро за последние сорок лет. Сейчас город быстро развивается, и уже физически невозможно вместить всю информацию на указателях. А пассажиры хотят видеть данные о парках, МФЦ, новых торговых центрах, наземных маршрутах.

На станциях уже появились порядка 100 новых указателей с дополненной информацией. В ближайшие шесть месяцев развесим более тысячи элементов - круглые карты, схемы метро на выходах и на платформах, таблички. При этом навигация разрабатывается для каждой станции индивидуально. Мы адресно опрашиваем пассажиров в интернет-группах, соцсетях, на станциях. Ещё сами ездим и глазами пассажиров смотрим, добавляем элементы навигации.

Со следующей недели начнём проводить фокус-группы на станциях. Первой станет "Комсомольская". Через объявления пригласим желающих пассажиров пройти вместе со специалистами службы движения по станции и сказать, что ещё добавить или поменять в навигации.

Сейчас на "Пушкинской" запустили пилотный проект, развесив новые указатели. Пассажиры уже попросили увеличить шрифт на табличках и добавить на них слово "переход". Основные элементы навигации, такие, как шрифт, пиктограммы, указатели направления движения пассажиров и выходы в город, мы окончательно утвердим на основе "Пушкинской". Далее этот образец будем внедрять на остальных станциях. При этом добавим ещё индивидуальные для каждой станции таблички, необходимые в конкретном месте пассажирам. Систему навигации будем улучшать и менять ближайшие полгода. Свои замечания москвичи могут отправлять через мобильное приложение "Метро Москвы" и на сайте метрополитена mosmetro.ru. Самых активных пассажиров отметим подарками.