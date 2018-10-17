В "Технограде" на ВДНХ появится корпус специально для IT-технологий

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-17T15:45:39+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября посетил головной офис компании "InfoWatch", расположенный в бизнес-центре "Верейская Plaza". С сотрудниками он поговорил о развитии района, строительстве метро, качестве мобильной связи и интернете, а также о перспективах развития 5G.

- Очень неплохой проект 5G, мы сейчас пытаемся его тестировать на проекте, связанном с реновацией, - сказал мэр Москвы.

Говорили и о том, что Москву по праву можно назвать городом программистов, одним из крупных мировых центров IT-индустрии. В столице сформировалась полноценная экосистема развития отрасли.

Сотрудников компании "InfoWatch" интересовали создаваемые в городе площадки для бизнеса. По словам Сергея Собянина, наиболее привлекательными сейчас для размещения высокотехнологичного бизнеса являются московские технопарки. Сегодня в 33 московских технопарках работает более 1750 компаний, которые создали 47 тысяч рабочих мест. В том числе, в Москве существуют технопарки, специализирующиеся на размещении IT-компаний. Власти города также рассмотрят заявку компании "InfoWatch" для оформления статуса технопарка. Группа компаний "InfoWatch", созданная в 2003 года, является ведущим российским разработчиком комплексных решений для обеспечения защиты данных и информационной безопасности организаций. В нее входят "Attack Killer" (основана в 2015 г.), "Cezurity" (основана в 2008 г.), "Kribrum" (основана в 2010 г.), "Taiga" (вошла в состав ГК в 2013 г.), "EgoSecure".

- В конце года в "Технограде" на ВДНХ появится еще один корпус специально для IT-технологий. Мы туда завезли самое современное производственное оборудование. Попросили компании зайти на эти площадки и преподавали люди не из вузов, а которые занимаются конкретным производством. Там можно получить образование по кулинарии, дизайну, десятки профессий, - рассказал Сергей Собянин.

Спросили мэра Москвы и о строительстве станции метро "Аминьевское шоссе".

- В этом районе мы реконструировали улицы - Рябиновую, Генерала Дорохова, соединили ее с Мосфильмовской. Реконструировали Можайское шоссе. С метро здесь тоже есть перспективы. Здесь пройдет БКЛ - Большая кольцевая линия метро. Кольцо огромное, это 70 км. Будем вводить большими блоками, так что в 2020-2021 годах метро придет и в ваш район. Работа идет, - рассказал мэр Москвы.