2018-10-17T15:45:39+03:00
Общество

В "Технограде" на ВДНХ появится корпус специально для IT-технологий

Мэр Москвы рассказал о развитии IT-индустрии
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками компании "InfoWatch"Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками компании "InfoWatch"Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября посетил головной офис компании "InfoWatch", расположенный в бизнес-центре "Верейская Plaza". С сотрудниками он поговорил о развитии района, строительстве метро, качестве мобильной связи и интернете, а также о перспективах развития 5G.

- Очень неплохой проект 5G, мы сейчас пытаемся его тестировать на проекте, связанном с реновацией, - сказал мэр Москвы.

Говорили и о том, что Москву по праву можно назвать городом программистов, одним из крупных мировых центров IT-индустрии. В столице сформировалась полноценная экосистема развития отрасли.

Сотрудников компании "InfoWatch" интересовали создаваемые в городе площадки для бизнеса. По словам Сергея Собянина, наиболее привлекательными сейчас для размещения высокотехнологичного бизнеса являются московские технопарки. Сегодня в 33 московских технопарках работает более 1750 компаний, которые создали 47 тысяч рабочих мест. В том числе, в Москве существуют технопарки, специализирующиеся на размещении IT-компаний. Власти города также рассмотрят заявку компании "InfoWatch" для оформления статуса технопарка. Группа компаний "InfoWatch", созданная в 2003 года, является ведущим российским разработчиком комплексных решений для обеспечения защиты данных и информационной безопасности организаций. В нее входят "Attack Killer" (основана в 2015 г.), "Cezurity" (основана в 2008 г.), "Kribrum" (основана в 2010 г.), "Taiga" (вошла в состав ГК в 2013 г.), "EgoSecure".

- В конце года в "Технограде" на ВДНХ появится еще один корпус специально для IT-технологий. Мы туда завезли самое современное производственное оборудование. Попросили компании зайти на эти площадки и преподавали люди не из вузов, а которые занимаются конкретным производством. Там можно получить образование по кулинарии, дизайну, десятки профессий, - рассказал Сергей Собянин.

Спросили мэра Москвы и о строительстве станции метро "Аминьевское шоссе".

- В этом районе мы реконструировали улицы - Рябиновую, Генерала Дорохова, соединили ее с Мосфильмовской. Реконструировали Можайское шоссе. С метро здесь тоже есть перспективы. Здесь пройдет БКЛ - Большая кольцевая линия метро. Кольцо огромное, это 70 км. Будем вводить большими блоками, так что в 2020-2021 годах метро придет и в ваш район. Работа идет, - рассказал мэр Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
Новости 24
В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»
На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации
Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов
Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро
Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде
Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае
В столице стали строить больше жилья
В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев
До конца года в столичном метро запустят еще 23 поезда «Москва»
Адвокат рассказал подробности бракоразводного процесса футболиста «Спартака» Глушакова
В парке в пойме реки Битца приступили к высадке деревьев
Трамвай задавил мужчину в Москве
В Москве пройдут бесплатные показы мультфильмов
В пересадочном узле «Ховрино» завершается строительство транспортной «связки»
В столице осталось разобрать 33 пятиэтажки первой «волны» сноса
Серийных автоугонщиков задержали в Подмосковье
На Горьковском направлении МЖД открылась станция «Карачарово»
В столице упростилось подключение к электро-, газо-, тепло- и водосетям
Почти в 3 тысячах домов Москвы отремонтировали крыши
На станции метро "Столбово" началась отделка платформы
В Москве пройдет акция по профилактике рака груди
В Подмосковье водитель сбил подростка и скрылся
У «Дом-2» отберут еще одно здание
Певица Yaxana, устроившая танцы на МКАД, оштрафована
В центре столицы отреставрируют посольство Индии
В жилых домах Москвы заменили 13 тысяч лифтов
На северо-западе Москвы откроется новый спортивный комплекс
Интерактивную «Карту Москвы» высоко оценили на Expo Real-2018