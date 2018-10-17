Солистку группы «Маша и Медведи» избили из-за квартирного вопроса

17 Окт. 20:00 2018-10-17T20:42:48+03:00

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Солистке группы «Маша и Медведи» Марии Макаровой в ближайшие дни придется выступать с синяками и травмами. Накануне на нее напали прямо в подъезде дома, где живет 41-летняя певица. К счастью, Мария отделалась сравнительно легко - у нее сотрясение мозга и травмы, а ведь могло быть и хуже. Напавших на певицу сейчас ищет полиция, которая также взялась за проверку «квартирного конфликта», который привел к печальным для певицы последствиям.

А началось все, когда Маша и другие жильцы дома встали на защиту соседа - 75-летнего композитора Александра Кулыгина, заслуженного деятеля искусств России, автора хоровых сочинений, музыки к драматическим спектаклям и опереттам. Жена Александра Павловича умерла, а принадлежащую ей часть квартиры в центре столицы завещала своей дочери от первого брака. Та же передала половину своей доли подруге, которая на этих основаниях пытается заселиться в квартиру.

- Маша мне сочувствовала и помогала разрешить ситуацию с квартирой, - рассказал Александр Кулыгин. - Мне предложили выкупить долю квартиры за большие деньги - свыше 10 миллионов рублей, а иначе пообещали, что в нее вселятся посторонние мне люди. Вот Маша, которая живет этажом ниже, попыталась меня защитить. Сейчас мы вместе с Машей пойдем на телеэфир рассказывать про все, что случилось. Маша, бедная, с огромным синяком. А все потому, что пыталась не пустить этих людей ко мне в дом. Вот они ее и побили.

Сейчас композитор Александр Кулыгин пытается через суд признать сделку о передаче части квартиры в собственность посторонним людям незаконной, а пока его соседи организовали дежурство в подъезде. По словам самой Марии, она попыталась поговорить с новыми собственниками жилья композитора, когда они пришли к его двери, но они набросились на нее и начали бить.