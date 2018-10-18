16 автомобилей эвакуировали из-под только что установленных знаков.

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-18T17:09:38+03:00

Водители уверяют: когда парковали машины, их не было [видео]

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В пятницу, 12 октября, на проспекте Андропова автомобилисты уже были готовы поверить в мистику и, наверное, тайком крестились: а как иначе объяснить загадочное исчезновение разом16 автомобилей и «чудесное» появление знаков, запрещающих парковку, там, где еще утром их не было. Кинулись к «зеленым человечкам» - людям в униформе Московского паркинга.

- А мы что, мы ничего, все претензии к инспекторам МАДИ (Московская административная дорожная инспекция - Ред.), - отмахнулся от вопросов один из них. - Это они решают, кого эвакуировать, а кого - нет.

Зря водители пытались доказать свою правоту. У сотрудников Московского паркинга логика железная - есть знак, значит есть нарушение.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Долго искать виновника шумихи не пришлось. Автоинспектор изумленных москвичей поспешил успокоить.

- Знаки тут стоят давно. Новые знаки повторяют действие старых!

Но не могли же 16 водителей разом сойти с ума и запарковать авто в «запретной зоне».

- На часах было примерно около часа дня. И бетон, в который установили столбы со знаком «Парковка запрещена» еще не успел застыть. Мы его пальцами трогали, а он мягкий, как пластилин, - рассказала «КП» один из «эвакуированных» Олег Игольников. - У меня двое детей, мне их кормить надо, а не штрафы платить. Поэтому я прежде чем машину оставить, всегда внимательно по сторонам смотрю. Эта эвакуация у меня первая и, считаю, абсолютно несправедливая. Откуда же я мог знать, что эти знаки установят. Я, простите, не экстрасенс.

Игольников даже провел собственное расследование. В цветочном магазине поблизости ему рассказали, что дорожные знаки установили в 11 утра и уже через час начали массово эвакуировать машины. Все это запечатлели камеры наружного наблюдения. Сейчас автомобилисты пытаются заполучить эту видеозапись.

Свеженький знак, предупреждающий об эвакуации за неправильную парковку.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

А в тот день им пришлось ехать за своими «ласточками» на штрафстоянку. И там без скандала не обошлось. Но, как оказалось, зря только время и нервы тратили.

- Автомобиль можно вернуть без оплаты, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе МАДИ и при этом почему-то добавили. - Если оплата происходит сразу на спецстоянке, дается 20-процентная скидка!

Но на штрафстоянке на Южнопортовой улице это правило не сработало. Автомобилистам пришлось заплатить.

- 5000 рублей "как с куста" и ни за что! Я так это не оставлю, - заявил Игольников.

Бетон после установки знака не успел застыть.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В понедельник, 15 октября, Олег и другие обиженные москвичи обратились в МАДИ.

- Граждане пришли получать протоколы – так бывает всегда, когда авто задерживают. Они сообщили о ситуации, касающейся знаков. МАДИ, в свою очередь, сделала запрос в ЦОДД о дате установки знаков. Никаких штрафов мы не выписывали. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МАДИ.

Мы, в свою очередь, обещаем о результатах проверки сообщить.

Эвакуация очередной машины.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Автоюрист Александр НЕУСТРОЕВ:

Граждане пришли получать протоколы - так бывает всегда, когда авто задерживают. Они сообщили о ситуации, касающейся знаков. МАДИ, в свою очередь, сделала запрос в ЦОДД о дате установки знаков. По решению инспектора МАДИ 12 октября было задержано только 7 автомобилей. Никаких штрафов мы не выписывали. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МАДИ.