2018-10-18T14:28:59+03:00
Происшествия

22-летний Владислав Ермаков, зарезавший спящих родителей и бабушку, оказался наркоманом

Из всей семьи уцелела только младшая сестра убийцы
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Влад Ермаков (справа) с отцом и сестрой. Фото из семейного архива/СоцсетиВлад Ермаков (справа) с отцом и сестрой. Фото из семейного архива/Соцсети
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Стали известны новые детали громкого убийства на северо-востоке Москвы. «Комсомолка» сообщала вчера: утром 17 октября в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что убил всю свою семью. Приехавший на улицу Летчика Бабушкина наряд действительно нашёл три тела. Женщины 43 и 70 лет, 50-летний мужчина. Всех троих буквально искромсали ножом. Звонивший ждал тут же. Рассказал, что убитые - его мама с папой и бабушка. О мотивах убийства объяснил коротко: «Мы поссорились. Они меня не любили...»

Задержанному 22 года. Владислав Ермаков на данный момент нигде не учится и не работает.

- Близкие знакомые семьи утверждают, что у молодого человека были проблемы с наркотиками - родные Ермакова несколько раз жаловались на это, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Задержанный уже прошел развернутое обследование на наркотики. Результаты пока не готовы.

Кроме того, следователь в ближайшее время собирается назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

- Это совершенно обычная семья, не маргинальная, на учетах нигде не состояла, соседи считали ее благополучной, - продолжает источник. - Глава семьи, Артур Ермаков, - бывший пограничник. В последнее время в семье часто случались ссоры. Родные хотели, чтобы молодой человек поступал учиться или устроился на работу. Упрекали, что он бездельничает. Ермаков на допросах заявил, что «надоели мне, я хотел жить один, поэтому и решил всех убить».

Известно, что после вечерней ссоры с родными Владислав дождался, пока домочадцы уснут. Взял на кухне нож. Убивал всех спящими.

По стечению обстоятельств у Артура Ермакова на следующий день должен был быть день рождения. На вечер были приглашены друзья.

Из всей семьи выжила только младшая дочь Ермаковых - 14-летняя Катя (имя изменено). Девочка занимается спортом и уже несколько дней находится на сборах. Можно предположить, что только это спасло ей жизнь.

Заседание по аресту Владислава Ермакова состоится сегодня в 15:00 в Останкинском суде.

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