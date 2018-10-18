Погода в Москве 19 - 28 октября: Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-18T14:02:14+03:00

Первый снег в Москве пройдет уже в следующие выходные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аномально тёплое бабье лето заканчивается. На следующей неделе - ночные заморозки и первый снег. Метеорологи дали прогноз погоды в Москве на 19 - 28 октября

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Если можете прямо сейчас сбежать из офиса - бегите! В парки, на набережную Москва-реки и просто на солнечные улицы. Аномально тёплое бабье лето прощается с Москвой. И прощается красиво - в четверг, 18 октября, возможен температурный рекорд за всю 140-летию историю наблюдений за погодой в столице. Пока максимум +17,5 градуса, рекорд держится полвека, с 1967 года. В четверг, по расчётам Московского метеобюро, солнце разогреет воздух до +17. А там, глядишь, и полградуса до рекорда.

А вот подробный прогноз синоптиков на 19 - 28 октября.

В пятницу, 19 октября, будет по-прежнему очень тепло, температура на 5 - 7 градусов выше климатической нормы. Ночью, по поогнозам Гидрометцентра России, +7...+9 градусов, днём +12...+17. Однако на небе уже появятся облака, в некоторых районах Москвы и области пройдут небольшие дожди.

В субботу, 20 октября, резко похолодает. Ночью +1...+6 градусов, днём +7...+12. Хотя и такая температура на 1 - 2 градуса выше нормы. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, а вот днем - без осадков.

В воскресенье, 21 октября, такая же картина - переменная облачность, сухо и практически безветренно. Ночью 0...+5 градусов, днём +6...+11. Так что выходные будут хоть и прохладными, но вполне приятными для прогулок и отдыха за городом. Только одеться надо потеплее!

В понедельник, 22 октября, облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью в Подмосковье заморозки до -2, в столице температура будет выше ноля, +1...+3. Днём +7...+12 градусов.

Во вторник, 23 октября, ночью -1...+4 градуса, днём +5...+10. И это как раз в рамках климатических норм. Облачно, с прояснениями, временами возможны небольшие дожди. Но сильных и затяжных осенних ливней по-прежнему не предвидится.

Первый снег в Москве пройдёт уже в следующие выходные, 27 - 28 октября, поделились своим прогнозом метеорологи центра "Фобос". О сугробах речь пока не идёт - скорее всего, в воздухе покружатся снежинки либо будет сыпать мокрый снег, превращаясь в кашу на дорогах.