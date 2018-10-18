2018-10-18T17:43:10+03:00
Взрыв в Керчи

Пострадавшие в Керчи доставлены в лучшие клиники Москвы

В ближайшее время эвакуируют еще 12 пациентов
Анастасия ВАРДАНЯН
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34 человека с ранениями разной тяжести были госпитализированы. Фото: Минздрав РФ34 человека с ранениями разной тяжести были госпитализированы. Фото: Минздрав РФ
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Утром в четверг, 18 октября, в аэропорт Чкаловский прибыл первый самолет с пострадавшими из Керчи.

Как сообщили в Минздраве, они доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

Эвакуация пострадавших продолжится. травмы разной степени тяжести получили 34 человека.

- Всех пациентов решено эвакуировать в Москву. Кроме того, несколько бригад специалистов высокой квалификации прилетело из Москвы. Их задача – стабилизировать и привести в транспортабельное состояние пациентов. И дальше – искусственная вентиляция с кардиотонической терапией. Больные будут очень аккуратно эвакуироваться, – сообщила Министр Здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В ближайшее время в Москву доставят еще 12 пациентом.

Пострадавшие в Керчи доставлены в лучшие клиники Москвы

Пострадавшие в Керчи доставлены в лучшие клиники Москвы

Вероника Скворцова отметила, что абсолютно все лекарства и препараты крови имеются в достаточном количестве.

Напомним, 17 октября выстрелы и взрыв в Керченском политехническом колледже унесли жизни 21 человека.

Предполагаемый убийца студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков.

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В и без того мрачном дворе керченской больницы стоит стойкий запах валерьянки и корвалола.

- Людей весь день везут, - как-то отрешенно говорит сторож.

Возле входной двери в приемное отделение – два военных в форме спецназа. Внутрь не пускают никого, даже самых близких родственников. Раз в пятнадцать–двадцать минут из нее выходит мужчина в белом халате (читайте далее)

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