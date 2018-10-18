Пострадавшие в Керчи доставлены в лучшие клиники Москвы
Утром в четверг, 18 октября, в аэропорт Чкаловский прибыл первый самолет с пострадавшими из Керчи.
Как сообщили в Минздраве, они доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.
Эвакуация пострадавших продолжится. травмы разной степени тяжести получили 34 человека.
- Всех пациентов решено эвакуировать в Москву. Кроме того, несколько бригад специалистов высокой квалификации прилетело из Москвы. Их задача – стабилизировать и привести в транспортабельное состояние пациентов. И дальше – искусственная вентиляция с кардиотонической терапией. Больные будут очень аккуратно эвакуироваться, – сообщила Министр Здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
В ближайшее время в Москву доставят еще 12 пациентом.
Пострадавшие в Керчи доставлены в лучшие клиники Москвы
Вероника Скворцова отметила, что абсолютно все лекарства и препараты крови имеются в достаточном количестве.
Напомним, 17 октября выстрелы и взрыв в Керченском политехническом колледже унесли жизни 21 человека.
Предполагаемый убийца студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков.
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