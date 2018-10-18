К малышу, найденному в Подмосковье, выстроилась очередь из желающих усыновить

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-18T17:37:30+03:00

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Улыбается на имя Саша, знает назначение горшка и без капризов ложится в кроватку при слове «спать». А еще, как мячик, прыгает на руки ко всем взрослым без разбора — хоть к полицейским, хоть к врачам. Этого симпатичного мальчугана полутора-двух лет от роду 14 октября обнаружили жильцы одной из пятиэтажек Щелково.

- Я возвращалась домой, когда услышала плач в подъезде, - рассказывает Людмила Феофанова, которая и позвонила «112». - Мальчик стоял между этажами и рыдал. Увидев меня, пошел навстречу, как будто на ручки просился. А как только взяла, сразу успокоился. Спросила: «Как тебя зовут?», а он только улыбался. Говорить пока не умеет.

По словам очевидцев, мальчик был одет по сезону: куртка, ботинки, шапочка. Не беспризорник: волосы и ногти аккуратно подстрижены, одежда по размеру. Местные мамочки сначала подумали, что малыш потерялся поблизости. Обошли все квартиры, поспрашивали бабушек на лавочках, даже сходили в ближайший цирк — бестолку. А теперь, когда листовками с портретом малыша обклеено все Подмосковье, а результата так и нет, родителей ищут уже по всей стране. И даже в Белоруссии, Молдавии, на Украине…

- Малыш сейчас в детской больнице поселка Монино, - говорит детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. - У него легкое ОРВИ, лежит в палате с такими же детками и их мамочками. Играет, легко идет на контакт. А вот на слово «мама» не реагирует. Я ему говорю «Где мама? Пойдем маму искать», а он не понимает. Возможно, жил не с родной семьей. Хотя в остальном очень развит, например, обходится без подгузников. Не думайте, что это несчастный забитый ребенок - этот шкода носится по палате, только успевай за ним. Хочу сказать всем неравнодушным: одежда, медикаменты или игрушки мальчику не нужны, всего хватает. Деньги ему тоже никто не собирает. И мы уже точно решили, что в Дом малютки он не попадет. За этим малышом уже очередь выстроилась. Да я бы и сама его взяла!

Между тем, существует четкий регламент устройства ребенка в семью. Родители мальчика объявлены в федеральный розыск, и если через полгода они не найдутся, малыша признают сиротой. Все это время он временно будет жить в так называемой ресурсной семье (ее сейчас выбирают), а затем его могут взять под опеку или усыновить. Просто неравнодушным мальчика не отдадут - желающим нужно собрать целый пакет документов. Семья должна быть полной, иметь опыт воспитания детей, пройти обучение в школе приемных родителей и т.д. Выбирать приемных родителей будет не омбудсмен, а Управление опеки по Щелковскому району.

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Следователи ищут родных

Следственное управление по Московской области возбудило уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей и оставлении ребенка в опасности. Это дает право на проведение с малышом всех необходимых экспертиз и процедур. В частности, у ребенка взяли образец ДНК — среди жильцов дома, где его нашли, родственников не обнаружено. Сходство будут также искать и среди судимых лиц.

- Мы проверяем все версии, в том числе совершение преступления против родителей мальчика, - уточнили в следствии.

Всех, кому что-либо известно о семье малыша, просят звонить следователям: 8(496)250-14-76, 8(496)250-14-62, 8(985)219-15-63.