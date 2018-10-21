В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человека
В Дмитровском районе Московской области вечером в воскресенье, 21 октября, произошло смертельное ДТП - столкнулись маршрутка и пассажирский автобус.
Первые минуты после ДТП в Подмосковье.
- По предварительной информации, ДТП произошло на 48 километре Московского большого кольца, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе подмосковной полиции. - На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненых.
В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человекаФото: предоставлено очевидцем
- Среди пострадавших есть дети?
- Информация уточняется...
По словам источника в правоохранительных органах, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На встречу ехала маршрутка с людьми...
На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненыхФото: предоставлено очевидцем
Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов. Известно, что среди них есть и тяжело раненые, с травмами головы и переломами конечностей.
- На месте аварии работают сотрудники полиции, - уточняют в ГУК МВД по Московской области.
Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктовФото: предоставлено очевидцем
В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человека.