2018-10-21T21:06:08+03:00
Происшествия

В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человека

Еще около десяти пассажиров госпитализированы [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительной информации, ДТП произошло на 48 километре Московского большого кольцаПо предварительной информации, ДТП произошло на 48 километре Московского большого кольцаФото: предоставлено очевидцем
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В Дмитровском районе Московской области вечером в воскресенье, 21 октября, произошло смертельное ДТП - столкнулись маршрутка и пассажирский автобус.

Первые минуты после ДТП в Подмосковье.

- По предварительной информации, ДТП произошло на 48 километре Московского большого кольца, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе подмосковной полиции. - На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненых.

В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человека Фото: предоставлено очевидцем

В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человекаФото: предоставлено очевидцем

- Среди пострадавших есть дети?

- Информация уточняется...

По словам источника в правоохранительных органах, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На встречу ехала маршрутка с людьми...

На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненых Фото: предоставлено очевидцем

На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненыхФото: предоставлено очевидцем

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов. Известно, что среди них есть и тяжело раненые, с травмами головы и переломами конечностей.

- На месте аварии работают сотрудники полиции, - уточняют в ГУК МВД по Московской области.

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов Фото: предоставлено очевидцем

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктовФото: предоставлено очевидцем

В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человека.

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