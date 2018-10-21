В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человека.

21 Окт. 18:34 2018-10-21T21:06:08+03:00

По предварительной информации, ДТП произошло на 48 километре Московского большого кольца Фото: предоставлено очевидцем

Еще около десяти пассажиров госпитализированы [видео]

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В Дмитровском районе Московской области вечером в воскресенье, 21 октября, произошло смертельное ДТП - столкнулись маршрутка и пассажирский автобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/674322" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после ДТП в Подмосковье.

- По предварительной информации, ДТП произошло на 48 километре Московского большого кольца, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе подмосковной полиции. - На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненых.

В Подмосковье в аварии с участием маршрутки и автобуса погибли 4 человекаФото: предоставлено очевидцем

- Среди пострадавших есть дети?

- Информация уточняется...

По словам источника в правоохранительных органах, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На встречу ехала маршрутка с людьми...

На текущий момент известно о четырех погибших и десяти раненыхФото: предоставлено очевидцем

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктов. Известно, что среди них есть и тяжело раненые, с травмами головы и переломами конечностей.

- На месте аварии работают сотрудники полиции, - уточняют в ГУК МВД по Московской области.

Пострадавшие госпитализированы, их развезли в больницы ближайших населенных пунктовФото: предоставлено очевидцем