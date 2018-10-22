Новый поворот в деле об убийстве следователя Шишкиной: на детекторе лжи проверяют бывшего мужа

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-22T15:23:31+03:00

10 октября, когда Евгения Шишкина шла на стоянку к своей машине, неизвестный выпустил в нее две пули Фото: ТАСС

Семейная жизнь Евгении Шишкиной оказалась не такой уж гладкой

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Следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу могли расстрелять не только из-за работы. Спустя почти две недели после убийства стало известно: сыщики отрабатывают и личные мотивы, под подозрением — супруг убитой.

Как рассказывала «КП» подруга и бывшая коллега Евгении Шишкиной, с Олегом она фиктивно развелась несколько лет назад, чтобы получить от государства квартиру для сына — ему сейчас 18 лет. Жилплощадь следователю так и не предоставили, а фиктивный развод оказался недалек от реального.

- Бывшего мужа сейчас проверяют на полиграфе, - сообщил «Комсомольской правде» адвокат Александр Карабанов, который представляет интересы родственников убитой. - Его версия событий того утра очень путаная: то он проводил жену и вернулся, то не провожал, то Евгению якобы кто-то ждал у подъезда. Все это вызывает вопросы. Тем более, что в последние годы их отношения испортились — жили хоть и под одной крышей, но каждый сам по себе. Разные интересы, разный круг общения.

Напомним, ранним утром 10 октября, когда Евгения Шишкина шла на стоянку к своей машине, неизвестный выпустил в нее две пули из травматического оружия, переделанного под боевое. Раненая женщина скончалась на руках супруга - он вышел из дома чуть позже.

- Я задержался, чтобы закрыть дверь. Выходил после нее минуты через две. Увидел Женю, лежащую на земле. Она уже только хрипела, - говорил тогда Олег Шишкин.

Тем не менее, версия об убийстве из-за профессиональной деятельности по-прежнему остается приоритетной для следствия. Расследование убийства Евгении Шишкиной взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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