Средняя продолжительность жизни москвичей к 2023 году превысит 80 лет

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-22T15:51:27+03:00

Средняя продолжительность жизни москвичей к 2023 году должна превысить 80 лет, - сказал Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ближайшие пять лет средняя продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- Средняя продолжительность жизни москвичей к 2023 году должна превысить 80 лет, - сказал Сергей Собянин. - Сейчас она уже достигла уровня многих развитых городов.

По словам мэра, в 2010 году средняя продолжительность жизни москвичей составляла 74,2 года, в 2017 году - уже 77,9 года. При этом столичные власти будут продолжать поддержку пожилых людей.

- Сегодня в городе живет почти 600 тысяч человек в возрасте старше 80 лет, - отметил мэр. - Мы разработаем стандарт качества здравоохранения для пожилых людей с патронатом для тех, кому трудно выходить из дома, с паллиативной помощью.

Стартовавший весной этого года экспериментальный проект "Московское долголетие", в котором уже участвуют более 140 тысяч человек, мэрия сделает постоянным.

В своём докладе Сергей Собянин упомянул и предстоящие пенсионные новшества в 2019 году. Напомним, для москвичей предпенсионного возраста с 1 января будущего года сохраняются льготы, положенные с 55 лет (женщины) и с 60 лет (мужчины). Среди них - бесплатный проезд в наземке, метро и электричках, бесплатные путевки в санатории и диспансеризация, льготы на оплату коммунальных услуг.

- Мы поддержим москвичей, которых затронет повышение пенсионного возраста, - подчеркнул Сергей Собянин.