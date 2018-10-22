Сергей Собянин: О новых дорогах и метро, льготах для москвичей и борьбе с мусорными полигонами

22 Окт. 18:10 2018-10-22T20:57:31+03:00

Мэр Москвы отчитался в Мосгордуме о своей работе за восемь лет

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Московские депутаты выслушали ежегодный отчёт Собянина о работе правительства столицы. Также мэр Москвы рассказал, что планируют сделать в ближайшие годы в соответствии с новым бюджетом Москвы (каким будет бюджет на 2019 год — см. «Конкретно»). Публикуем основные цитаты.

БОЛЬШИНСТВО ГОРОЖАН "ДОШАГАЮТ" ДО СВОЕЙ СТАНЦИИ ПОДЗЕМКИ

- Уже в ближайшие месяцы метро рядом с домом получат жители Некрасовки, Ухтомского, Коммунарки и улицы Беломорская. При этом будет введена одна из ключевых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Савеловская". До 2023 года метро придёт во Внуково, Лианозово и в район Северный. Мы построим основные участки БКЛ, приступим к перспективным линиям в Бирюлёво, Щербинку, Троицк. В шаговой доступности от метро будут проживать более 90 процентов москвичей.

ХОРДЫ СКОРО ПОЕДУТ

- В 2019 - 2023 годах мы планируем построить 500 километров новых дорог. Сюда входит завершение строительства четырех хордовых магистралей - Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, по которым можно будет проехать через весь город, минуя МКАД, Третье кольцо и центр.

После завершения строительства ЦКАД в Московской области новая трасса возьмет на себя значительную часть транзита. При этом московские дороги освободятся от тысяч грузовиков.

Развязка Северо-Восточной хорды в районе Ховрино.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЛИКЛИНИК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- В городе начинается масштабная программа модернизации. Мы построим более 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает. При необходимости в остальных поликлиниках сделаем ремонт и оснастим современным оборудованием. В ближайшие году построим новые больничные корпуса - перинатальный центр в клинике Ворохобова, медкомплекс с роддомом в Коммунарке, новый корпус в клинике имени Логинова.

Мы создадим новый московский стандарт бесплатной диспансеризации. При этом важно не заниматься профанацией и не подталкивать лечебные учреждения к припискам. В ближайшее время горожане, у которых диагностирован риск развития инфаркта или инсульта, будут получать бесплатные лекарства, которые препятствуют образованию тромбов. Кроме того, каждый москвич из группы риска сможет пройти бесплатный онкоскрининг. А в поликлиниках девочкам будут проводить бесплатную вакцинацию от вируса папилломы.

"ОСТРОВ МЕЧТЫ", ПАРК АТТРАКЦИОНОВ И ОБНОВЛЁННЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ

- Надеюсь, в следующем году в Москве откроются два крупнейших комплекса детских развлечений - "Остров мечты" в Нагатинской пойме и парк аттракционов на ВДНХ. Это объекты действительно мирового уровня.

Мы провели благоустройство 53 километров набережных Москвы-реки, включая исторические набережные, пляжи в Строгино и парки в нижнем течении реки. Но это всего лишь треть берегов Москвы-реки в переделах городской черты. Дальше - реконструкция Карамышевской, Крутицкой, Симоновской набережных, строительство новой набережной на ЗИЛе. Благоустройство пройдет на всём протяжении Москвы-реки от Строгино до Братеевских мостов. В итоге Москва-река должна превратиться в главный зелёный проспект столицы.

Проект парка развлечений "Остров мечты".Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОЗДУХ ОЧИСТЯТ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Недавно мы завершили реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, в основном устранив многолетний источник неприятных запахов на юго-востоке города. В следующем году экологическую модернизацию в основном завершит московский МНПЗ. Новейший комплекс заменит грязные установки, которые были построены ещё в начале 60-х годов. Поможем Московской области привести в порядок полигоны бытовых отходов.

При этом крупные экологические проекты начнутся и в других отраслях городского хозяйства. Это "зеленое" энергоэффективное строительство новых домов, "умные" сети в электроэнергетике, современные технологии очистки питьевой воды, "умный снос" отслуживших свой срок зданий.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ

- В предыдущие годы около 10 тысяч обманутых дольщиков мы обеспечили жильем. Но ситуация на рынке такова, что мы получили ещё одну волну обманутых дольщиков, ещё около 10 тысяч потенциальных проблемных договоров. По некоторым из этих строек мы, что называется, тянем за уши инвесторов. Их же силами пытаемся завершить эти проекты. По части проектов заменяем инвесторов на других. В этом году приняли беспрецедентное решение, самые проблемные проекты, такие, как жилой комплекс "Царицыно", город взял на себя.

В течение двух-трёх лет, те проекты, которые связаны с обманутыми дольщиками, в основном будут решены. Мы не один проект без помощи города не оставим, не оставим один на один людей, которые столкнулись с этой проблемой.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Результаты работы правительства Москвы за последние восемь лет

Транспорт

С 2011 по 2018 годы уже открылись и планируются к запуску 81 новая станция метро и МЦК. Это 157 дополнительных километров линий. В начале этого года запустили первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) от "Делового центра" до "Петровского парка" (5 станций).

С 2011 по 2018 годы построено 803 километра дорог, при этом 80% из них - крупные городские магистрали.

В 2016 году запущено пассажирское движение на Московском Центральном кольце. Это 54 километра пути, 31 остановка, более 400 тысяч поездок в день, 16 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородный железнодорожный транспорт.

В наземке на маршруты вышли новые трамваи "Витязь-М", а в метро - поезда нового поколения "Москва".

Средняя скорость движения на улицах столицы выросла на 16 процентов - с 45 километров в час в 2010 году до 52 километров в час в 2017 году.

Здравоохранение

С 2010 по 2017 годы ожидаемая продолжительность жизни москвичей выросла с 74,2 лет до 77,9 лет.

На все вызовы скорая помощь теперь приезжает в среднем за 12 минут вместо прежних 17,5 минут. На экстренные вызовы - за 11,7 минуты вместо 15,9 минуты. На аварии - за 7,5 минут вместо 16 минут. На инфаркт и инсульт - соответственно за 10,8 и 10,9 минуты.

В столице создана "инфарктная" и "инсультная" сеть для оперативной помощи больным.

В больницах и поликлиниках Москвы с 2010 по 2018 годы сократилось время ожидания рентгеновских исследований - с 14 дней до 1 дня, исследований с помощью компьютерных томографов - с 28 дней до 4 дней.

Время ожидания приёма у кабинета терапевта сократилось с 28 минут в 2014 году до 7 минут в 2018 году, то есть в 4 раза.

В электронной регистратуре оформлено более 400 миллионов записей к врачу. Выписано 62,7 миллиона электронных рецептов, создано 7,4 миллиона электронных медицинских карт.

Социальная поддержка

С 2010 по 2018 годы в столице количество жителей в возрасте 80+ выросло - с 394 тысяч до 590 тысяч, то есть в 1,5 раза.

В 2018 году городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера вырос с 14500 рублей до 17500 рублей в месяц. При этом социальные выплаты выросли для более чем 2,2 миллиона москвичей в среднем в 2 и более раза.

В 2018 году стартовал проект поддержки горожан старшего поколения "Московское долголетие". В нем уже участвуют более 140 тысяч человек.

Городское хозяйство

С 2011 по 2018 годы благоустроено 350 улиц и площадей. Среди них - Садовое и Бульварное кольцо, Тверская улица, площадь Тверской заставы, Триумфальная площадь, Кремлевская, Лужнецкая, Москворецкая и другие набережные.

В столице за это время создано 572 крупных городских парка, сквера, "народных парка" около жилых домов, зелёных зон в усадьбах и заповедниках.

В День города 9 сентября 2017 года в центре Москвы открылся парк "Зарядье". Через год, в День города, 8 сентября 2018 года в парке "Зарядье" открылся концертный зал мирового уровня. За прошедший год парк посетили 11,3 миллиона человек.

На ВДНХ отреставрировано 17 исторических сооружений. В 2017 - 2018 годах общая площадь благоустройства на выставке составила более 200 гектаров.

В 2018 году разработана новая городская программа "Мой район". В ближайшие годы одновременно во всех 125 районах столицы и 21 поселении проведут реконструкцию районных поликлиник, благоустройство местных улиц и парков, строительство детсадов, школ и физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), ремонт библиотек, создание новых центров притяжений жителей.

Реновация жилья

В 2017 году в столице началась программа реновации ветхого жилья. В список сноса попали 5171 старых пяти- и девятиэтажек. Около 1 миллиона человек живет в этих планируемых к сносу хрущевках. Их планируется расселить до 2032 года. В новые квартиры уже заселились и оформляют документы более 1000 семей.

Образование

Победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников теперь готовят ещё больше столичных школ. В 2010 году таких учебных заведений в Москве было 74, в 2018 г. - 227.

В топ-500 школ России выросло количество московских школ - с 83 в 2013 году до 156 в 2017-м.

С 2016 по 2018 годы проводится проект "Московская электронная школа". Учителя и ученики получают 38917 ноутбуков, 20331 интерактивную панель, 1840 серверов, 59016 точек Wi-Fi, а также электронный журнал, дневник и библиотеку.

Подробнее - на сайте мэра Москвы mos.ru.

В 2019 году бюджет Москвы будет такимФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС ДНЯ

А на что бы вы потратили деньги в Москве в первую очередь?

Аркадий ГЕРШМАН, блогер-урбанист:

- На экологию. Начнем с мусора. Обычные баки, которые стоят в каждом дворе, нужно заменить на новые и современные - герметичные.

Андрей ТУМАНОВ, руководитель общественной организации «Садоводы России»:

- Продолжил бы превращать столицу из каменных джунглей в сад. Нужно больше парков, сквериков вокруг домов. И делать их должны не гастарбайтеры. Надо готовить своих садоводов из пенсионеров, которые любят город.

Максим КАЦ, муниципальный депутат (Щукино):

- Пустил бы на развитие общественного транспорта. Надо больше трамваев, которые облегчат жизнь в районах.

Николай СВАНИДЗЕ, публицист:

- Мне всего хватает. Ну пока не начались зимние пробки. Это главная проблема. А все остальное хорошо.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Сделал бы больше велосипедных дорожек, пересадил бы москвичей на самокаты. Люди будут больше двигаться, добираясь на велике на работу.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Мне нравится идея с реновацией. Надо больше доступного жилья для столицы. Ведь сюда приезжают люди из разных городов, платят за аренду чужих квартир по 30 - 40 тысяч. Пусть покупают свои.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Больше станций метро на дальних участках города. Я бы до самого Подольска его протянула. Народ с утра едет с окраин в центр на работу. Увеличение числа станций облегчило бы всем жизнь.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Поставьте больше общественных туалетов в городе. Пусть даже платных. Люди вам спасибо скажут!

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- На развитие медицины - бесплатной. Пусть в каждой клинике стоит современное оборудование, а людям не придется тратить огромные деньги на лекарства и операции.