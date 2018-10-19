2018-10-19T12:09:51+03:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил Павла Мамаева под арестом

Как минимум до 8 декабря футболист пробудет в СИЗО "Бутырка" [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Павел Мамаев не будет освобожден из-под стражи.Павел Мамаев не будет освобожден из-под стражи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского городского суда об аресте футболиста Павла Мамаева. Напомним, вчера Мамаеву, его бывшему партнеру по сборной России Александру Кокорину и ещё двум фигурантам дела предъявили обвинение по статьям «Побои» (до 2 лет лишения свободы) и «Хулиганство» (до 7 лет). 8 октября футболисты и их друзья приняли участие в двух потасовках - на 2-й Брестской улице был избит водитель Виталий Соловчук, а в кофейне на Большой Никитской - федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

После очной ставки с потерпевшими адвокат Мамаева заявил, что футболиста могут выпустить под домашний арест, так как Денис Пак (по эпизоду в кофейне возбуждено уголовное дело по более тяжкой статье «Хулиганство») претензий к футболисту «Краснодара» не имеет. В свою очередь представитель Пака рассказал «КП», что Мамаев наносил удары другому чиновнику, Гайсину...

19 октября в Мосгорсуде разбирали апелляцию защиты Мамаева на решение Тверского суда об его аресте. Сам Павел участвовал в заседании через систему видеосвязи, из СИЗО Бутырка. (Это, кстати, обычная практика при рассмотрении апелляций).

Адвокат попросил отпустить Мамаева под домашний арест.

- Известная видеозапись из кофейни доказывает, что мой подзащитный в этом эпизоде ничего плохого не делал, то есть доказывает его непричастностью к хулиганству...

Защитник на всякий случай напомнил, что Мамаев «имеет многочисленные награды в области спорта» и «сдал следователю загранпаспорт». То есть, бежать от следствия не собирается.

Судья дала слово самому Мамаеву.

- Я не вижу оснований для содержания меня под стражей. На очной ставке Пак подтвердил, что ко мне у него нет претензий. Я хотел бы публично извинится перед пострадавшими и готов возместить ущерб. Мне надо находиться с семьей...

В свою очередь следователь и представитель прокуратуры считают, что реальный арест при таком наборе статей - нормально.

Судья согласилась. Решение Тверского суда оставлено без изменений. Как минимум до 8 декабря футболист проведёт в Бутырке.

30-летний Павел Мамаев - уроженец подмосковного Подольска. Выступал за московские клубы «Торпедо» и ЦСКА, с 2013 года играет за «Краснодар». Чемпион России, трекратный обладатель Кубка. За сборную России провёл 15 матчей. В главную команду не вызывался с 2016 года, после другого громкого скандала с участием Александра Кокорина. После болезненного для болельщиков вылета команды с Чемпионата Европы два товарища отправились отдыхать в Монако. В соцсети попала видеозапись, как в ночном клубе Мамаев и Кокорин под гимн России угощают всех дорогим шампанским - по слухам, этот жест обошёлся им в 200 тысяч евро.

В результате 10 октября оба спортсмена были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря. При этом 18 октября футболистам официально предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.

Мосгорсуд оставил Павла Мамаева под арестом.

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