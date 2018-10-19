«На ночные мероприятия его берет старший брат»: Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина-младшего, 19-летний брат футболиста останется под арестом

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-19T12:10:13+03:00

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В Московском городском суде сегодня рассматривают апелляции фигурантов так называемого «дела футболистов» - защита обвиняемых пытается оспорить их арест.

Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с друзьями утром 8 октября приняли участие в двух потасовках. На 2-й Брестской улице был избит водитель Виталий Соловчук, в кофейне на Большой Никитской досталось федеральным чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину.

Пострадавшие дали показания, что в обоих эпизодах активное участие принимал и младший брат футболиста Кокорина - 19-летний Кирилл. В частности на видео из кофейни видно, как он наносит рукой удар в голову чиновнику Паку.

На прошлой неделе Кирилл Кокорин в числе ещё трёх фигурантов был отправлен Тверским судом под арест. Защита молодого человека пыталась оспорить это решение в городском суде.

В суде адвокат Кокорина-младшего рассказал:

- Кирилл Кириллович обычно ночной образ жизни не ведет. Бывают, конечно, мероприятия, на которые его берет старший брат... Есть видеозаписи случившегося, но нет звука. А ведь все свидетели говорят, что и в случае с водителем, и в случае с Паком с их стороны прозвучали оскорбления, которые последило поводом для начала драк.

Александр Кокорин (слева) с братом Кириллом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Словом, Кокорин-младший просто «хотел защитить честь старшего брата».

- На наш взгляд, арест - слишком серьёзная мера пресечения. У этого ребёнка, - адвокат показывает на сидящего за решеткой Кирилла Кокорина на «картинке» из СИЗО, - есть дом, есть родители. Он мог бы сидеть и под домашним арестом. У меня голос начинает дрожать из-за несправедливости!

Адвокат выступал эмоционально. Кокорин тоже попросил отпустить его домой.

Тем не менее, судья в апелляции отказала. Это значит, что как минимум до 8 декабря Кирилл Кокорин проведёт в СИЗО Бутырка. Ранее Мосгорсуд оставил в силе арест Павла Мамаева.

Отметим, что Кирилл Кокорин, как и брат, раньше занимался футболом (без особого