В Москве больше всего ДТП происходит на МКАД, Варшавке, Дмитровке и Можайском шоссе

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-19T13:39:39+03:00

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Печальную статистики сотрудники ГИБДД подбили за последние девять месяцев этого года (совместно с Центром организации дорожного движения). И выяснили, что среди самых опасных магистралей в Москве - это МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект. С начала года на них случилось 1150 ДТП. Львиная доля из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции.

Как сообщили «Комсомолке» в столичном управлении ГИБДД, пользователи навигаторов смогут получать теперь голосовые предупреждения об аварийных участках. Кроме этого, на картах будут появляться соответствующие метки.

ОФИЦИАЛЬНО

Для того, чтобы очагов ДТП становилось меньше, сотрудники ЦОДД и ГИБДД:

- устанавливают комплексы фотовидеофиксации

- ставят и реконструируют светофоры

- пересматривают схему дорожного движения на перегруженных участках

- меняют скоростной режим

- устанавливают дополнительные знаки

- строят новые участки дорог

- приближают посты ДПС к аварийным участкам

КСТАТИ

- Количество погибших в ДТП с начала года сократилось на 4,9%, а количество аварийных участков на 2,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

- Более 40% аварий случаются с водителями, не зарегистрированными на территории Москвы.

- Более 90 злостных нарушителей задержаны в столице за полгода с помощью системы «Пит-стоп» (камеры фиксируют превышение скорости более чем на 60 км/ч - таким водителям грозит лишение прав).

- Количество ДТП по вине пьяных водителей за девять месяцев этого года сократилось на 6,5% по сравнению с таким же периодом 2017 года.

СПРАВКА

Аварийно-опасный участок дороги - это отрезок не больше 1 км за городом и не больше 200 метров в городе, на котором в течение года произошло три или более ДТП одного вида (или пять, но разных видов), в результате которых погибли или были ранены люди.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

На дорогах надо ставить разделительные барьеры

- Такая статистика составляется каждый год, - сообщил «КП» автоэксперт Игорь Моржаретто. - И адреса хоть немного меняются, суть ДТП остаётся той же. Водители превышают скорость и при этом неправильно перестраиваются и поворачивают. На скоростных магистралях надо ставить разделительный барьер. Там, где он есть, машины тоже бьются. Но почти всегда обходится без погибших. А вот взять, например, Можайское шоссе. Там никакого заграждения. Машины вылетают на встречку. И статистика уже другая. Ночью все дороги должны быть освещены. Ну и нужно на больших магистралях сокращать количество нерегулируемых пешеходных переходов. Люди иной раз идут и даже не смотрят по сторонам. Водители не успевают остановиться. Так часто происходит на Ленинском проспекте. Вообще у нас аварийность в стране не самая высокая. Скажем, в Германии примерно такая же.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

ЦАО

- Воздвиженка, 9

- Зацепский Вал, 5

- Земляной Вал, 24/30 строение 1

- Знаменка, 19

- Крымский Вал, 9 строение 45 (внутренняя сторона)

- Новый Арбат, 31/12

САО

- ул. 1-я Магистральная, 18 - ул. 4-я Магистральная

- 4-й Новомихайловский проезд, 15 - проезд Черепановых

- ул. Башиловская - ул. 1-я Квесисская

- Дмитровское шоссе, 85 - Коровинское шоссе

- ул. Ижорская, 8 - Бусиновский проезд

- Коровинское шоссе, 3

- ул. Куусинена, 11

- ул. 2-я Подрезковская, 14 строение 2

ЮАО

- Балаклавский проспект - ул. Чертановская

- Балаклавский проспект, 7а

- Бесединское шоссе - ул. Братеевская

- ул. Братеевская - ул. Ключева

- Варшавское шоссе, 99 строение 1 - ул. Дорожная

- Варшавское шоссе, 16 (в область)

- Варшавское шоссе, 47 корпус 1

- Варшавское шоссе, 5 - Новоданиловский проезд

- улица Воронежская - ул. Ясеневая

- Каширское шоссе (дублер) - ул. Шипиловская

- Каширское шоссе, 64

- ул. Кировоградская, 13

- ул. Липецкая, 52а

- ул. Маршала Захарова, 16 корпус 1

- ул. Мусы Джалиля - Задонский проезд - Ореховый проезд

- площадь Серпуховская Застава

- ул. Шипиловская - Борисовский проезд

ЗАО

- Багратионовский проезд, 12

- Боровское шоссе, 27

- Боровское шоссе, 36

- Кутузовский проспект, 9 км (станция метро «Славянский бульвар»)

- Кутузовский проспект, владение 72

- Ломоносовский проспект, 27

- Мичуринский проспект - Ломоносовский проспект

- Мичуринский проспект - ул. Никулинская

- ул. Ярцевская, 29 корпус 4

ВАО

- Зелёный проспект - ул. Перовская - улица Плеханова

- Косинское шоссе - ул. Лухмановская - ул. Красковская

- Косинское шоссе - ул. Салтыковская

- Свободный проспект, 21/2 строение 1 - Саперный проезд - 5-й проспект Новогиреева

- ул. Ткацкая - ул. Вельяминовская

- Щелковское шоссе - ул. Монтажная - Щелковский проезд

- Шоссе Энтузиастов, 31

- Шоссе Энтузиастов, 40 - проспект Буденного

- Шоссе Энтузиастов - ул. 2-я Владимирская

СЗАО

- Барышиха, 12

- Волоколамское шоссе - Походный проезд

- Волоколамское шоссе, 139

- Волоколамское шоссе, 32

- ул. Свободы, 38

- ул. Сходненская, 8

- ул. Таллинская, 32

- Трикотажный проезд, 3

- ул. Фабрициуса - ул. Сходненская

СВАО

- Алтуфьевское шоссе, 93а

- ул. Бутырская, 46

- Проспект Мира, 109 (дублёр)

- Проспект Мира, 222 строение 4

- ул. Северодвинская, владение 20

- ул. Сельскохозяйственная, 17

- Сущевский Вал, 24

- ул. Шереметьевская, 6

- ул. Широкая, 8

ЮЗАО

- ул. Азовская - ул. Болотниковская

- Калужское шоссе (в районе МКАД)

- Ленинский проспект, 45а

- Ленинский проспект, 78

- Ленинский проспект, 60, 61, 62, 63

- ул. Одесская, 3

- ул. Профсоюзная, 144 строение 1

- ул. Профсоюзная, 138

- ул. Профсоюзная, 41а

- ул. Профсоюзная - ул. Островитянова

ЮВАО

- 3-й квартал Капотни, 12

- Волгоградский проспект, владение 1, строение 11

- Волгоградский проспект, 32 корпус 11

- Волжский бульвар, 51а

- Рязанский проспект, 103а

- Рязанский проспект, 18

ЗЕЛЕНОГРАД

- Панфиловский проспект - проспект Генерала Алексеева

- Панфиловский проспект - ул. Гоголя

НОВАЯ МОСКВА

- деревня Шарапово, ул. Придорожная, 1

МКАД

- 3.8 - 4 км (внутренняя сторона)

- 21.4 - 21.6 км (внешняя сторона)

- 31.4 - 31.6 ки (внешняя сторона)

- 89.8 - 90 км (внешняя сторона)