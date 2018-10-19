«Зенит» вступил в битву за Александра Кокорина, но Мосгорсуд не стал выпускать футболиста под домашний арест

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-19T20:10:20+03:00

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В Московском городском суде прошло заседание по апелляции защиты Александра Кокорина, которая пыталась оспорить арест футболиста.

Кратко напомним содержание предыдущих серий этой саги... Утром 8 октября компания молодых людей избивает на 2-й Брестской улице водителя Виталия Соловчука, а в кофейне на Большой Никитской повреждения получают чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Потерпевшие заявляют, что активное участие в обоих эпизодах приняли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В частности, на видео из кофейни прекрасно видно, как Кокорин берет стул и бьет им Пака по голове. 10 октября Александра Кокорина и Павла Мамаева задерживают. 11-го - Тверской суд отправляет их и ещё двух фигурантов дела (брата Кокорина и друга детства Мамаева) под арест.

Во время очной ставки с Паком, как сообщила защита футболиста Кокорина, Александр принёс ему свои извинения лично и в очередной раз напомнил, что готов выплатить моральную компенсацию. Впрочем, защита чиновника Минпромторга по-прежнему настаивает, что и примирении сторон не может быть речи. 18 октября Кокорину было предъявлено обвинение по статьям «Побои» (до 2 лет лишения свободы) и «Хулиганство» (до 7).

Александр Кокорин и Павел Мамаев в футболках сборной России.Фото: REUTERS

В Мосгорсуд Кокорина не повезли. Он следил за ходом заседания через систему конференц-связи из СИЗО Бутырка.

Заседание началось с сенсации. Судья огласила, что питерский «Зенит», за который выступает Александр Кокорин, прислал ходатайство. Клуб просит изменить меру пресечения, не держать игрока в изоляторе.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бумага - за подписью президента ФК Сергея Фурсенко. Напомним, полторы недели, пока скандал разбирало в деталях во всех СМИ страны, клуб держал нейтралитет. Публично в защиту футболиста-драчуна не высказывался. Более того. Тот же Фурсенко в разговоре с пранкерами, комментируя приключения «Саши и Паши», назвал двух друзей «уродами». А тут - вот.

Отдельными документами - характеристики от клуба и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Коллективное письмо от всех игроков команды.

Судья зачитывает характеристику Кокорина от «Зенита». «Работает в должности спортсмена-профессионала». А дальше - основные вехи биографии. Футбольная школа «Локомотива», переход в «Динамо», призы на юношеских турнирах, заработанный за сборную пенальти и все такое прочее.

Футболисты следили за заседанием суда через систему конференц-связи из СИЗО Бутырка.Фото: REUTERS

«Проблем с дисциплиной не имеет...»

Про скандал 2016 года, понятное дело, клуб не упоминает. Помните? Кокорин и его друг Мамаев после разгромного поражения на Чемпионате Европы от Уэльса закатили вечеринку в одном из ночных клубов Монако. Тогда сообщалось, что гостей заведения Кокорин и Мамаев угостили дорогим шампанским на 200 тысяч евро. А ведь после той истории Кокорина на какое-то время убирали из основного состава «Зенита». В наказание. Заставили публично извиниться перед болельщиками. Но теперь клуб предпочитает об этом не вспоминать.

Кирилл Кокорин. ФОТО Иванко Игорь / АГН МОСКВА

10 МИЛЛИОНОВ В ЗАЛОГ

Адвокаты Кокорина просят для футболиста домашний арест или залог. Мама Александра готова внести за него 10 миллионов рублей - как гарантию, что он не сбежит.

У Кокорина два адвоката. Первый, Олег Попов, называет уголовное дело против футболистов «политическим популизмом».

Вторая, Татьяна Стукалова, выступает ещё более эмоционально.

- Мы что, будем говорить, что у нас в сборной России играют хулиганы? Молодые люди были вызваны на конфликт... Что такого сделал Кокорин, чтобы его арестовывать?

В рядах журналистов кто-то хмыкнул: «Просто ударил человека стулом по башке»...

- Не губите этого парня! - попросила судью Стукалова. - Он не может без тренировок. У мальчишек должен быть шанс на исправление.

Судья дает слово самому Кокорину. Он подглядывает в лежащую перед ним бумажку и читает:

- Недостойный поступок... Ошибка на всю жизнь.. Приношу свои извинения... Я не опасный преступник. Я добровольно приехал в полицию. Не собираюсь мешать следствию и влиять на потерпевших. Хочу загладить свою вину. Прошу выпустить меня из изолятора к ребёнку и жене...

Через 15 минут судья огласила:

- Оставить решение Тверского суда без изменения...

Ранее суд оставил также под арестом Павла Мамаева и Кирилла Кокорина, младшего брата футболиста.

Напомним, Александру Кокорину 27 лет. Он уроженец белгородского посёлка Валуйки закончил футбольную школу московского «Локомотива», однако футбольную карьеру начинал в «Динамо». С 2016 года выступает за «Зенит» (Санкт-Петербург). Стоит отметить, что Кокорин является автором самого быстрого гола в истории сборной России - в 2013 году он забил Люксембургу уже на 19 секунде. Впрочем, в сборную футболист не вызывался с 2016 года.