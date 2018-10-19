Четвертого фигуранта «дела футболистов» тоже оставили под арестом

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-19T14:48:22+03:00

Александр Протасовицкий настаивает, что никого в то злосчастное утро не бил.

Александр Протасовицкий как минимум до 8 декабря будет находиться в СИЗО Бутырка

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Адвокаты фигурантов «дела футболистов» сегодня пытались оспорить в Мосгорсуде их арест. Напомним, вчера всем четверым - Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву, Александру Протасовицкому - было предъявлено обвинения по статьям «Побои» (до 2 лет лишения свободы) и «Хулиганство» (до 7).

Ранее сегодня суд отклонил апелляции Кокориных и Мамаева, оставив их до 8 декабря в Бутырке. Но если с ролью этих троих в нашумевших драках все было более-менее понятно, то по Протасовицкому вопросы оставались. Намахал он там кулаками на уголовку или не очень?

О самом 32-летнем Александре Протасовицком известно крайне мало. Ранее сообщалось, что он друг детства Павла Мамаева, когда-то вместе гоняли мяч. В суде мужчина рассказал, что он уроженец Республики Якутия, но живет в Подольском районе Подмосковья, работает тренером в детской футбольной школе, семейный, есть ребёнок.

Адвокат Протасовицкого просил отпустить мужчину из-под ареста:

- Ни один пострадавший на моего подзащитного не указал, не опознал его. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», но в кофейне он не участвовал ни в драке, ни в оскорблениях.

Сам Александр Протасовицкий тоже настаивает, что никого в то утро не бил.

- Я удерживал Виталия Соловчука (водителя телеведущей Первого канала, - Авт.) за шею только для того, чтобы закончить конфликт.

Попросил отпустить его из-под ареста.

«У меня пожилые родители, а у дочки сегодня день рождения».

Тем не менее Мосгорсуд оставил решение Тверского суда без изменений. Протасовицкий вместе с друзьями, пока идёт следствие, будет оставаться в следственном изоляторе «Бутырка». По крайней мере как минимум до 8 декабря.