2018-10-19T14:48:22+03:00
Происшествия

Четвертого фигуранта «дела футболистов» тоже оставили под арестом

Александр Протасовицкий как минимум до 8 декабря будет находиться в СИЗО Бутырка
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Протасовицкий настаивает, что никого в то злосчастное утро не бил.Александр Протасовицкий настаивает, что никого в то злосчастное утро не бил.
Изменить размер текста:

Адвокаты фигурантов «дела футболистов» сегодня пытались оспорить в Мосгорсуде их арест. Напомним, вчера всем четверым - Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву, Александру Протасовицкому - было предъявлено обвинения по статьям «Побои» (до 2 лет лишения свободы) и «Хулиганство» (до 7).

Ранее сегодня суд отклонил апелляции Кокориных и Мамаева, оставив их до 8 декабря в Бутырке. Но если с ролью этих троих в нашумевших драках все было более-менее понятно, то по Протасовицкому вопросы оставались. Намахал он там кулаками на уголовку или не очень?

О самом 32-летнем Александре Протасовицком известно крайне мало. Ранее сообщалось, что он друг детства Павла Мамаева, когда-то вместе гоняли мяч. В суде мужчина рассказал, что он уроженец Республики Якутия, но живет в Подольском районе Подмосковья, работает тренером в детской футбольной школе, семейный, есть ребёнок.

Адвокат Протасовицкого просил отпустить мужчину из-под ареста:

- Ни один пострадавший на моего подзащитного не указал, не опознал его. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», но в кофейне он не участвовал ни в драке, ни в оскорблениях.

Сам Александр Протасовицкий тоже настаивает, что никого в то утро не бил.

- Я удерживал Виталия Соловчука (водителя телеведущей Первого канала, - Авт.) за шею только для того, чтобы закончить конфликт.

Попросил отпустить его из-под ареста.

«У меня пожилые родители, а у дочки сегодня день рождения».

Тем не менее Мосгорсуд оставил решение Тверского суда без изменений. Протасовицкий вместе с друзьями, пока идёт следствие, будет оставаться в следственном изоляторе «Бутырка». По крайней мере как минимум до 8 декабря.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок
На востоке Москвы водитель такси сбил пешехода и протаранил забор детской больницы
Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей
В центре Москвы открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана»
В ноябрьские праздники изменится расписание московских электричек
В поселке Киевский построят внеуличный переход через железную дорогу
В ландшафтном парке ВДНХ высадили более 60 тысяч многолетних цветов
В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию
На юге столицы 41 семья получила договоры на квартиры по программе реновации
В столице началась реставрация гаража Госплана
В метро запустили 79-й поезд «Москва»
В «Сколково» поедет беспилотное такси
В столице появятся аппараты, которые умеют не только ездить, но и плавать
В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»
На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации
Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов
Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро
Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде
Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае
В столице стали строить больше жилья
В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев