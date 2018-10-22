Бесплатные лекарства для москвичей в 2018 году: При каких болезнях выдают, сколько документов потребуется

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-19T17:31:49+03:00

Бесплатные лекарства для москвичей в 2018 году, так же, как и прежде, могут выдать только по рецепту врача. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По рецепту врача бесплатные лекарства положены для некоторых москвичей в 2018 году

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Мой брат попал в больницу, где ему поставили диагноз астма. Врачи выписали лекарства, часть из которых оказалась для нас дорогостоящими. Потом мы узнали, что некоторые болезни дают москвичам право получать необходимые препараты бесплатно. При каких заболеваниях можно рассчитывать на такую помощь?

Дмитрий Попов. Юго-Восточный округ.

Бесплатные лекарства для москвичей в 2018 году, так же, как и прежде, могут выдать только по рецепту врача. Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, льготный рецепт врачи могут выписывать не во всех медицинских учреждениях. Чтобы оформить бесплатное лекарство, на прием к врачу в районной поликлинике нужно принести такие документы:

- паспорт (для детей - свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей);

- страховой полис;

- документ, подтверждающий льготу.

Специфические препараты, например, противотуберкулезные или иммунодепрессанты, выписывают профильные специалисты поликлиники или врачи специализированных диспансеров. Иногда такие лекарства разрешается выписывать лечащему врачу по согласованию с врачом-специалистом.

Публикуем льготный список бесплатных лекарств для москвичей в 2018 году (согласно приложению 2 к распоряжению правительства Москвы № 1506-РП от 10.08.05 г., с изменениями от 30.01.13 г. № 46-РП).

НА ЗАМЕТКУ

Заболевание - Что положено

Детские церебральные параличи - Лекарства для лечения этой болезни

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия - Безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, витамины, биостимуляторы

Муковисцидоз - Все лекарства

Острая перемежающаяся порфирия - Анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил

СПИД, ВИЧ-инфицированные - Все лекарства

Онкологические заболевания - Все лекарства, перевязочные средства инкурабельным онкологическим больным

Гематологические заболевания, гемабластозы, цитопения, наследственные гемопатии -Цитостатики, иммунодепрессанты, иммунокорректоры, стероидные и нестероидные гормоны, антибиотики и другие препараты для лечения этих болезней и коррекции осложнений их лечения

Лучевая болезнь - Лекарства, необходимые для лечения этого заболевания

Лепра - Все лекарства

Туберкулез - Противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы

Тяжелая форма бруцеллеза - Антибиотики, анальгетики, нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты

Системные хронические тяжелые заболевания кожи - Лекарства для лечения этой болезни

Бронхиальная астма - Лекарства для лечения этой болезни

Ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева - Стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, антигистаминные препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, мочегонные, антагонисты Са, препараты К, хондропротекторы

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) - Лекарства, необходимые для лечения этой болезни

Состояние после операции по протезированию клапанов сердца - Антикоагулянты

Пересадка органов и тканей - Иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, противогерпетические и противоиммуновирусные препараты, антибиотики, уросептики, антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики, антагонисты Са, препараты К, гипотензивные препараты, спазмолитики, диуретики, гепатопротекторы, ферменты поджелудочной железы

Диабет - Все лекарства, этиловый спирт (100,0 г в месяц), инсулиновые шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики

Гипофизарный нанизм - Анаболические стероиды, соматотропный гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты, поливитамины

Преждевременное половое развитие - Стероидные гормоны, парлодел, андрокур

Рассеянный склероз - Лекарства, необходимые для лечения этой болезни

Миастения - Антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны

Миопатия - Лекарства, необходимые для лечения этой болезни

Мозжечковая атаксия Мари - Лекарства, необходимые для лечения этой болезни

Болезнь Паркинсона - Противопаркинсонические лекарства

Хронические урологические заболевания - Катетеры Пеццера

Сифилис - Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта - Антихолинэстеразные, холиномимитические, дегидратационные, мочегонные средства

Психические заболевания (больным, работающим в лечебно-производственных предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях) - Все лекарства

Аддисонова болезнь - Гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкокортикоиды)

Шизофрения и эпилепсия - Все лекарства

Болезнь Гоше - Все лекарства

Мукополисахаридоз I, II и VI типов - Все лекарства

Заболевания тонкой и толстой кишки, вызывающие формирование стомы. Заболевания мочевыводящей системы, приводящие к формированию накожной стомы - Специальные средства при нарушениях функции выделения.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВУЕТ РЕЦЕПТ

Сроки действия льготных рецептов на бесплатные лекарства для москвичей в 2018 году выглядят так:

- 90 дней со дня выписки - для пенсионеров, инвалидов первой группы, детей-инвалидов, а также горожан, страдающих хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения. Для лечения хронических болезней рецепты перечисленным пациентам могут выписываться на курс лечения до 90 дней - на усмотрение лечащего врача;

- 30 дней со дня выписки - для остальных пациентов;

- 15 дней со дня выписки - на наркотические и психотропные лекарства, другие препараты, подлежащие учету.

После истечения срока действия рецепт становится недействительным и лекарства по нему не выдадут. Бесплатные препараты по рецепту врача можно получить в аптечных пунктах в городских больницах, поликлиниках, диспансерах, а также в некоторых столичных аптеках (полный список - на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НУЖНОГО ПРЕПАРАТА НЕТ В АПТЕКЕ

В такой ситуации аптечный работник обязан поставить рецепт на отсроченное обеспечение и записать в «Журнал неудовлетворенного спроса». По решению Минздрава России действуют такие сроки выдачи льготных лекарств:

- 10 рабочих дней с момента обращения в аптеку - для препаратов из федерального переченя;

- 15 рабочих дней с момента обращения в аптеку - для лекарств, выписанных по решению врачебной комиссии медучреждения.

Если препарат нужен срочно, тогда на рецепте будет указана пометка «CITO» (срочно). Получить лекарства по таким рецептам можно в течение суток.

Справочная служба Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы - (495) 974-63-65, пн. - сб. - 8.00 - 20.00, вс. - выходной.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если рецепт на бесплатное лекарство не выдают, тогда можно сообщить об этом:

- главному врачу поликлиники или его заместителю по лечебной работе;

- в департамент здравоохранения Москвы (письменно или на приеме - 127006, Москва, Оружейный пер., д. 43).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

22 октября - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

23 октября - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

24 октября - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

25 октября - Департамент капитального ремонта Москвы;

26 октября - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда запустят дополнительные автобусы между поселениями Новой Москвы?

Мне часто приходится ездить из Троицка в соседние поселения и в «старую» Москву. При этом вынуждена добираться с несколькими пересадками на разных автобусах. Власти нам обещали открыть новые маршруты, но пока все по-старому. Хотелось бы узнать, когда запустят дополнительные автобусы в Новой Москве?

Ирина Андреевна, г. Троицк.

На этот вопрос в столичном департаменте транспорта отвечают так:

- В Троицком и Новомосковском округах 13 новых автобусных маршрутов запустят в ноябре (см. список). Автобусы будут курсировать по таким линиям:

- № 301 «Промышленная улица» - «Троицк (торговый центр)»;

- № 302 «Троицк (микрорайон В)» - «Пучково»;

- № 305 «Станция Рассудово» - «Зверево»;

- № 306 «Станция Бекасово-1» - «Станция Бекасово-Сортировочное»;

- № 307 «Поселок совхоза «Крекшино» - «Станция Кокошкино»;

- № 308 «Поселок совхоза «Крекшино» - «Станция Крекшино»;

- № 446 «ТЦ МЕГА «Теплый Стан» - «Солнечная улица, 13»;

- № 485 «ТЦ МЕГА «Теплый Стан» - «Метро «Юго-Западная»;

- № 509 «Станция Щербинка» - «Ерино»;

- № 509к «Станция Щербинка» - «Мостовское»;

- № 953 «ТЦ МЕГА «Теплый Стан» - «Метро «Юго-Западная»;

- № 967 «ТЦ МЕГА «Теплый Стан» - «Микрорайон «Бутовские аллеи»;

- С18 «Нововатутинский проспект» - «Нововатутинский проспект».

Везде будет действовать единая столичная система оплаты проезда и все льготы.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.